Subnautica 2 arrasa en su estreno y supera los 2 millones de copias vendidas en solo 12 horas

El juego del momento, Subnautica 2 también dominó las listas de ventas digitales, manteniéndose en el primer lugar de Steam en múltiples regiones apenas horas después de su lanzamiento. Además, la actividad de jugadores alcanzó cifras históricas para la franquicia.

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Entre Steam, Xbox Series X|S y Epic Games Store, el pico combinado de jugadores simultáneos superó los 651 mil usuarios, mientras que solo en Steam el título alcanzó más de 467 mil jugadores conectados al mismo tiempo. La cifra representa un crecimiento enorme para la saga, ya que supera aproximadamente nueve veces el récord histórico del Subnautica original.

La recepción de la comunidad también ha sido extremadamente positiva. Actualmente, el juego mantiene una valoración “Muy positiva” en Steam con un 92% de reseñas favorables. Entre los aspectos más destacados por los jugadores se encuentran los impresionantes escenarios submarinos creados con Unreal Engine 5, el nuevo modo cooperativo para cuatro jugadores y las mejoras en los sistemas de supervivencia y construcción.

Otro de los factores que impulsó el fenómeno de Subnautica 2 fue su impacto en plataformas de streaming. En Twitch, el juego alcanzó más de 413 mil espectadores simultáneos en su punto más alto, convirtiéndose en la categoría más vista del momento. Mientras tanto, en YouTube Live superó los 109 mil espectadores simultáneos.

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Desarrollado por Unknown Worlds, estudio fundado por Charlie Cleveland y Max McGuire, Subnautica 2 expande el universo de la franquicia con un nuevo planeta alienígena lleno de ecosistemas inéditos, criaturas desconocidas y biomas más detallados que nunca.

La gran novedad de esta secuela es la incorporación oficial de un modo cooperativo opcional para hasta cuatro jugadores, permitiendo explorar, construir bases y sobrevivir en equipo por primera vez en la historia de la saga.

Con más de 18.5 millones de copias vendidas entre todas las entregas anteriores, la franquicia ya era considerada una referencia dentro de los juegos de supervivencia. Ahora, el arranque récord de Subnautica 2 deja claro que la saga sigue creciendo y que su comunidad continúa más fuerte que nunca.

Subnautica 2 ya se encuentra disponible en Steam, Xbox Series X|S y Epic Games Store.