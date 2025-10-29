A pesar de todo: este es el sueldo que gana Kevin Mier en Cruz Azul POR HORA

Kevin Mier se ha transformado en uno de los porteros mejor valuados de la Liga BBVA MX, pero su rendimiento en los últimos partidos ha hecho perder la paciencia de los aficionados de Cruz Azul . Pese a ello, el colombiano recibe uno de los salarios más altos del futbol mexicano, llegando a cobrar unos 4 millones de dólares por temporada en el equipo cementero.

Esto quiere decir que Mier gana alrededor de 230 dólares por hora mientras es jugador de Cruz Azul. Al cambio actualizado al mes de octubre de 2025, son exactamente 4,236 pesos mexicanos. Este inmenso salario demuestra la confianza que la institución cementera depositó en el colombiano, uno de los porteros más destacados de Sudamérica en la actualidad, a pesar de los rumores sobre una posible salida del once titular .

Mexsport El salario de Kevin Mier supera los $200 dólares por hora

Como si fuese poco, Kevin Mier es uno de los jugadores mejor pagados de la Liga BBVA MX. Para dar contexto, una figura como la de James Rodríguez cobra 5 millones de dólares al año en el Club León, mientras que Sergio Ramos cuenta con un salario de 4 millones de dólares en Monterrey. Sin lugar a dudas, un privilegio que pocos futbolistas pueden darse en México.

El salario anual de Kevin Mier en pesos mexicanos

El guardameta de Cruz Azul recibe un inmenso salario si se realiza la conversión a la moneda local. Pues Mier estaría recibiendo más de 73 millones de pesos mexicanos al año gracias al contrato que firmó con La Máquina en el año 2024.

Los números de Kevin Mier en Cruz Azul durante el Apertura 2025

El portero colombiano fue objeto de críticas a lo largo del Apertura 2025, sin embargo, sus números no son tan catastróficos como parecen. Mier disputó un total de 14 partidos en la Liga BBVA MX en esta temporada y recibió 16 goles, poco más de un gol recibido por juego. Además, mantuvo la valla invicta en 4 ocasiones.