Kevin Mier ya tendría a un reemplazante y peligra su puesto como guardameta

Kevin Mier fue objeto de críticas dentro de Cruz Azul durante estos últimos meses e incluso se rumoreó sobre una posible salida del primer equipo para darle minutos a los porteros más jóvenes. Su error ante Querétaro recorrió el mundo y también podría haber influido en las decisiones de Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia y quien le habría soltado la mano.

Mier no sumó minutos en esta fecha FIFA de octubre, pues David Ospina atajó contra México, mientras que Álvaro Montero estuvo desde el arranque ante Canadá. La titularidad del ex Millonarios podría haber puesto en peligro el futuro de Kevin en Colombia, quien pasaría a ser el tercer portero del equipo sudamericano. Por otro lado, Mier se refirió a los mexicanos previo al duelo que terminó en goleada colombiana .

Selección Colombia / X Álvaro Montero fue titular en Colombia en lugar de Mier

Los increíbles números de Álvaro Montero en Colombia

Desde su debut en la Mayor, Montero disputó un total de 9 partidos con Colombia y solamente recibió un gol. Fue de penal ante Uruguay, cuando le tocó reemplazar a Camilo Vargas por expulsión en Barranquilla. Suma un total de 599 minutos jugados entre amistosos (6), Copa América (2) y Eliminatorias (1).

Lorenzo le dio la titularidad frente a Canadá y podría haber sido un indicio de cara a lo que viene. En la actualidad, Vargas es el portero predilecto por el timonel argentino, mientras que Montero, Ospina y Mier lucharán por integrar la lista final de los jugadores convocados al Mundial de 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

La atajada de Álvaro Montero… 🙌🏻👏🏻



Debe ser uno de los fijos de la Selección Colombia en el #Mundial2026 pic.twitter.com/0IEMRsitav — WillyRodríguez (@WillyRodri13) October 15, 2025

Kevin Mier y su presencia en la selección de Colombia

Mier debutó en Colombia el 6 de junio de 2025 ante Perú por Eliminatorias Sudamericanas. Allí jugó los 90 minutos y mantuvo la valla invicta para que su equipo empate sin goles en Barranquilla. También jugó 90 minutos ante Argentina en el empate 1-1 y, posteriormente, se enfrentaría a Venezuela.

En aquel partido, Mier fue protagonista de varios errores que le dieron la ventaja momentánea a la ‘Vinotinto’. Sin embargo, el equipo logró dar vuelta el resultado y Colombia se quedó con una contundente victoria por 6-3 en Venezuela. Desde aquella noche, Mier dejó de ser titular en el seleccionado cafetero y su lugar en el Mundial 2026 peligra.