“Es un sueño hecho realidad": Rodri tras ganar la Champions League

El Manchester City ha conquistado la Champions League. Por primera vez en su historia, el equipo dirigido por Pep Guardiola se ha coronado en el torneo de la UEFA y el autor del gol de la victoria, Rodri, ha admitido que no tuvo un buen partido pese a haber marcador el tanto de la diferencia.

“Esto es un sueño hecho realidad. Todos los merecen, los jugadores, los aficionados que llevan esperando por esto tantos años. Y solo he estado cuatro, pero lo merecemos. El año pasado estuvimos muy cerca, pero cuando llegas siempre a estas rondas, semifinales, final, al final dios te da esta oportunidad”, dijo Rodri al finalizar el partido en Estambul.

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Rodri califica su partido en la Final de Champions League

“Nos hemos enfrentado a un gran equipo, se merecen su crédito, pero mi equipo ha dado todo. He jugado como una mierda, pero me he dicho que tenía que superar la situación y he marcado el gol. Es increíble.

“Las finales son así, hay muchos nervios, no esperábamos otra cosa. Para muchos de mis compañeros era su primera final, pero hemos competido como animales. Hemos hecho historia, pero lo bueno es que queremos más. Ahora hay que disfrutar, porque estos momentos no vuelven a pasar”, agregó.

Durante la Temporada 2022/23 de la UEFA Champions League, Rodri tuvo actividad a lo largo de 12 partidos y pudo colaborar con dos anotaciones.

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