Surgió en Tigres, pasó por varios de la Liga BBVA MX y hoy es fichado por una liga exótica

Tiene 28 años y ahora jugará en el Macarthur FC de la Primera División de Australia. Se trata de Rafael Durán, quien surgió de las fuerzas básicas de los Tigres, y ahora dejará de militar en el Atlante para probar suerte en el extranjero. Los de la UANL pasan por un buen momento en el Apertura 2025. En la tabla general están peleando los primeros lugares.

Rafael Durán en 2017 debutó en los Tigres, que sufrieron una baja para el duelo ante Chivas, de este miércoles. El tapatío juega de delantero y su último equipo en Primera División fue el Puebla en 2024. El atacante ha militado en muchos clubes de la Liga de Expansión. De los regiomontanos pasó a Lobos BUAP, posteriormente llegó a Leones Negros. También defendió los colores de Venados de Mérida, Pumas Tabasco y Mineros de Zacatecas. Recientemente estuvo en el Atlante, en el que vivió dos etapas antes de pasar al futbol australiano.

Carlos Zepeda/Carlos Zepeda Rafael Duran celebrates his goal 1-1 f Atlante during the final second leg match between Leones Negros and Atlante as part of the Torneo Clausura 2024 Liga BBVA Expansion MX at Jalisco Stadium on May 12, 2024 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.

Durán, a lo largo de su carrera en México, disputó un total de 168 partidos (según Transfermarkt). Marcó 37 goles y puso cinco asistencias. Durante su estancia en los Tigres se hablaba muy bien de él, mientras militó en la Sub20. Al final no logró consagrase con el Primer Equipo que en ese momento era dirigido por Ricardo Ferretti.

Tigres con paso firme en la Liga BBVA MX

Los Tigres saben que si quieren seguir peleando los primeros lugares de la tabla general no se pueden relajar. Recientemente están ubicados en el quinto sitio con una marca de cuatro triunfos, dos empates y una derrota. Este miércoles chocan ante Chivas en duelo pendiente de la Jornada 1. Esto fue así porque el Estadio AKRON estaba en remodelación.

La llegada de Ángel Correa le dio un plus a la plantilla de los Tigres de la UANL. Guido Pizarro llegó al banquillo de los felinos el certamen pasado y logró encaminar al equipo a las semifinales del Clausura 2025. El reto que ahora tiene el entrenador argentino es regresar a los años de gloria cuando fueron el equipo de la década.