ÚLTIMA HORA: Suspenden partido por contagios de norovirus en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Este jueves 5 de febrero del 2026, el COI informó en sus redes sociales que un encuentro de Hockey tuvo que ser suspendido por contagios de norovirus.

El encuentro que fue suspendido fue entre el equipo de Finlandia y el equipo de Canadá. Las finlandesas tienen norovirus y tras ser revisadas por médicos, se decidió que el juego fuera suspendido para que pudieran recuperarse de la mejor forma posible.

El juego estaba programado para disputarse hoy, pero ha sido reprogramado para que se juegue el 2 de febrero a las 14:30 en el Milano Rho Ice Hockey Arena.

⚠️ Statement on postponement of Olympic women's ice hockey game between Finland and Canada.



Check here: https://t.co/1VejzxR9Xe#MilanoCortina2026 #Olympics — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 5, 2026

"El Comité Olímpico Internacional, el Comité Organizador de Milano Cortina 2026, la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo, el Equipo de Finlandia y el Equipo de Canadá confirman que el partido entre el Equipo de Finlandia y el Equipo de Canadá en la competición olímpica de hockey sobre hielo femenino programado para hoy se ha pospuesto y ahora se jugará el 12 de febrero a las 14:30 en el Milano Rho Ice Hockey Arena.

La decisión se tomó tras consultar con profesionales médicos tras la identificación de casos de norovirus en el equipo finlandés. Se tomó de forma colectiva y de acuerdo con los principios de salud y seguridad establecidos, priorizando la salud y el bienestar de los jugadores, el personal del equipo, los árbitros y todos los participantes del torneo.

Si bien todas las partes interesadas reconocen la decepción por no jugar el partido como estaba programado originalmente, esta fue una decisión responsable y necesaria que refleja el espíritu de los Juegos Olímpicos y la integridad de la competencia.

Todas las partes interesadas agradecen a los equipos, socios y aficionados su cooperación y comprensión, y esperan que el partido reprogramado se juegue en condiciones seguras y adecuadas".

¿Qué es el norovirus y cuáles son sus síntomas?

De acuerdo a la Clinica Mayo, el Norovirus es altamente contagioso y se propaga a través de alimentos o agua que se contaminan durante la preparación o a través de superficies contaminadas. El norovirus también puede propagarse a través del contacto cercano con una persona que tiene esta infección.

Es una infección que puede causar vómitos y diarrea graves y repentinos. Es un virus que se produce con mayor frecuencia en entornos cerrados donde hay mucha gente. Algunos ejemplos son hospitales, asilos de ancianos y convalecientes, guarderías, escuelas y cruceros.

Los sintomas del Norovirus son:



Náuseas

Vómitos

Dolor o calambres estomacales

Diarrea líquida o blanda

Sensación de malestar general

Febrícula

Dolor muscular

El tiempo de recuperación depende de cada persona pero puede ser desde 1 a 3 días.