Así va la tabla general del Clausura 2026 tras la Jornada 6 de la Liga BBVA MX Femenil

Se fue la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil. Luego de la sexta fecha del campeonato, el Club América se mantiene invicto y lidera la competencia. Tras vencer a Pumas en el Clásico Capitalino, el equipo azulcrema dirigido por Ángel Villacampa tiene un registro de 16 puntos, resultado de cinco victorias y un empate para mantenerse en la cima de la clasificación.

En el segundo puesto aparecen las Rayadas. El conjunto de Monterrey tiene mas mismas unidades que la escuadra de Coapa, no obstante, la diferencia de goles coloca al América en la parte más alta con una diferencia de 17 ante 15 de ‘La Pandilla’ que en la Jornada 6 vencieron a Santos Laguna. Por su parte, Chivas ocupa el tercer puesto tras ganarle a León. Con los mismos 16 puntos, el equipo de Guadalajara también sigue invicto bajo el mando de Antonio Contreras.

Por debajo, Toluca es cuarto con 15 unidades luego de vencer a Juárez. El quinto sitio es de Pachuca con 13, mismo registro de Pumas que se coloca en sexto.

En el séptimo escalón se encuentra Cruz Azul luego de ganarle a Querétaro. El equipo de La Noria tiene 11 unidades al igual que Tigres que en la Fecha 6 no pudo romper el empate frente a las Tuzas.

Xolos es noveno seguido de las Bravas (10) y Mazatlán (11). Los tres equipos registran 10 puntos. A partir del lugar 12, la distancia en unidades es marcada. Y es que León tiene tres puntos seguidas del Atlético de San Luis con registro de 2 al igual que el Atlas en el lugar 14.

En el fondo de la tabla general del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil, aparece Querétaro (16), Puebla (17) y Necaxa (18) que no han podido sumar en la competencia.

