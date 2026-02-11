Así va la tabla general del Clausura 2026 tras la Jornada 8 de la Liga BBVA MX Femenil

Culminó la jornada 8 de la Liga MX Femenil este martes 10 de febrero, una fecha que se disputó entre los primeros días de la semana, por lo que se hubo intensidad en los diferentes partidos.

Nueve cotejos engalanaron las canchas, anotándose 23 goles, ocurriendo solo un empate, el que dieron Querétaro y Mazatlán que quedó 1-1.

El partido en el que hubo más goles fue en el León ante Necaxa que termino 3-1 en favor de los esmeraldas ante unos Rayos que no levantan y son sotaneros en esta competencia.

Además en el Santos ante Xolos que cerró la jornada 8, también cayeron goles con un 2-2 emocionante.

Además, en partidos que tienen rivalidad, está el Cruz Azul vs Pumas, que terminó 1-2 en favor de las azulcremas, siendo el resultado más importante junto al 1-0 de Pumas ante Chivas de Guadalajara.

Así está la tabla general luego de haberse disputado la Jornad 18 de la Liga MX Femenil

1. Monterrey (Rayadas) – 22 pts (+19)

– 22 pts (+19) 2. Club América – 20 pts (+18)

– 20 pts (+18) 3. Pachuca – 19 pts (+25)

– 19 pts (+25) 4. Guadalajara (Chivas) – 19 pts (+10)

– 19 pts (+10) 5. Toluca – 18 pts (+10)

– 18 pts (+10) 6. Pumas UNAM – 16 pts (+2)

– 16 pts (+2) 7. Tigres UANL – 14 pts (+7)

– 14 pts (+7) 8. FC Juárez – 14 pts (+2)

– 14 pts (+2) 9. Cruz Azul – 11 pts (+4)

– 11 pts (+4) 10. Mazatlán FC – 11 pts (-3)

– 11 pts (-3) 11. Tijuana (Xolos) – 11 pts (0)

– 11 pts (0) 12. León – 9 pts (-5)

– 9 pts (-5) 13. Puebla – 6 pts (-14)

– 6 pts (-14) 14. Atlas – 5 pts (-6)

– 5 pts (-6) 15. Santos Laguna – 2 pts (-10)

– 2 pts (-10) 16. Atlético de San Luis – 2 pts (-13)

– 2 pts (-13) 17. Querétaro – 1 pt (-16)

– 1 pt (-16) 18. Necaxa – 0 pts (-30)

