Así va la tabla general del Clausura 2026 tras la Jornada 5 de la Liga BBVA MX Femenil

Este lunes 26 de enero concluyó la Jornada 5 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil y en campeonato comienza a tomar un rumbo definido entre los equipos que lucen como los invencibles y aquellos que competirán en la media tabla por evitar los últimos lugares.

Así va la tabla general del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

Han transcurrido ya cinco jornadas del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil y cinco equipos se mantiene invictos; sin embargo, las Rayadas dejaron el paso perfecto que mantenían tras su empate de este lunes ante León.

Este empate le costó a Monterrey la cima de la tabla general que ahora está en manos de América gracias a su mejor cuota goleadora con 14 tantos a favor y solo uno en contra, mientras que la meta de las Rayadas ha sido vulnerada en dos ocasiones.

En la parte baja de la tabla se encuentran tres equipos que aun no han logrado sumar unidades como lo son el Querétaro, Puebla y Necaxa, mientras que Santos Laguna, Atlético de San Luis y Atlas solo han logrado sumar una unidad

América - 13 puntos Rayadas - 13 puntos Pumas - 13 puntos Chivas - 13 puntos Pachuca - 12 puntos Toluca - 12 puntos Tigres - 10 puntos Juárez - 10 puntos Cruz Azul - 8 puntos Tijuana - 7 puntos Mazatlán - 7 puntos León - 3 puntos Santos Laguna - 1 punto Atlético de San Luis - 1 punto Atlas - 1 punto Querétaro - 0 puntos Puebla - 0 puntos Necaxa - 0 puntos

