logo deportes horizontal
LIGA MX FEMENIL
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Así va la tabla general del Clausura 2026 tras la Jornada 5 de la Liga BBVA MX Femenil

Concluyó la Jornada 5 de la Liga BBVA MX Femenil y el América tomó la cima del campeonato

Liga MX Femenil Clausura 2026 America vs Mazatlan FC
Irene Guerrero celebrates her goal 1-0 of America during the 5th round match between America and Mazatlan FC as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Clausura 2026 at Ciudad de los Deportes Stadium, on January 25, 2026 in Mexico City, Mexico.|MexSport Agency/MexSport Agency
Notas,
Liga MX Femenil

Escrito por:  Francisco Fernández

Este lunes 26 de enero concluyó la Jornada 5 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil y en campeonato comienza a tomar un rumbo definido entre los equipos que lucen como los invencibles y aquellos que competirán en la media tabla por evitar los últimos lugares.

Te puede interesar: Partidos de la Jornada 1 del Brasileirao que transmitirá TV Azteca Deportes

RESUMEN: Bolivia 0 - 1 México | Amistoso Internacional

Así va la tabla general del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

Han transcurrido ya cinco jornadas del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil y cinco equipos se mantiene invictos; sin embargo, las Rayadas dejaron el paso perfecto que mantenían tras su empate de este lunes ante León.

Este empate le costó a Monterrey la cima de la tabla general que ahora está en manos de América gracias a su mejor cuota goleadora con 14 tantos a favor y solo uno en contra, mientras que la meta de las Rayadas ha sido vulnerada en dos ocasiones.

En la parte baja de la tabla se encuentran tres equipos que aun no han logrado sumar unidades como lo son el Querétaro, Puebla y Necaxa, mientras que Santos Laguna, Atlético de San Luis y Atlas solo han logrado sumar una unidad

  1. América - 13 puntos
  2. Rayadas - 13 puntos
  3. Pumas - 13 puntos
  4. Chivas - 13 puntos
  5. Pachuca - 12 puntos
  6. Toluca - 12 puntos
  7. Tigres - 10 puntos
  8. Juárez - 10 puntos
  9. Cruz Azul - 8 puntos
  10. Tijuana - 7 puntos
  11. Mazatlán - 7 puntos
  12. León - 3 puntos
  13. Santos Laguna - 1 punto
  14. Atlético de San Luis - 1 punto
  15. Atlas - 1 punto
  16. Querétaro - 0 puntos
  17. Puebla - 0 puntos
  18. Necaxa - 0 puntos

Te puede interesar: Así va la tabla de goleo del Clausura 2026 tras la Jornada 4 de la Liga BBVA MX Femenil