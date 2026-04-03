logo deportes horizontal
LIGA MX FEMENIL

Así quedó la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil tras la Jornada 15 del Clausura 2026

La fase regular de la Liga BBVA MX Femenil está llegando a su recta final

Liga MX Femenil Clausura 2026 Monterrey vs Pumas UNAM
Emily Gielnik celebrates her goal 3-0 on Hat-Trick of Monterrey during the 15th round match between Monterrey and Pumas UNAM as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Clausura 2026 at BBVA Bancomer Stadium, on April 01, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.|JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS

Escrito por: Francisco Fernández

El torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil está llegando a su recta final y este jueves 2 de abril se disputaron los últimos partidos de la Jornada 15 dejando prácticamente definidos los equipos que avanzarán a la Liguilla.

Te puede interesar: Las Chivas arrasan en la Liga BBVA MX y se llevan el máximo reconocimiento de marzo

Así va la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil

Las Rayadas de Monterrey se confirman como el mejor equipo del Clausura 2026 y claras favoritas para llevarse el título de la Liga BBVA MX Femenil al marchar como primeras de la clasificación y sin conocer la derrota luego de 15 Jornadas.

Además, la defensa de las regias es prácticamente infranqueables ya que tan solo han recibido cuatro goles, recibiendo su último tanto el pasado 15 de febrero en el empate a un tanto contra el América.

Por su parte, las Águilas se presentan como el único equipo que podría darle batalla a Rayadas como segundo lugar de la tabla con 36 puntos.

Los siete primeros lugares de la tabla parecen tener su lugar seguro en la Liguilla y el único equipo que corre el riesgo de quedar fuera son las Bravas de Juárez que podrían quedar relegadas ante Xolas de Tijuana e incluso frente a Pumas.

Liga MX Femenil Clausura 2026 America vs Atlas
Alexa Soto celebrates her goal 2-0 of America during the 15th round match between America and Atlas as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Clausura 2026 at Ciudad de los Deportes Stadium, on April 01, 2026 in Mexico City, Mexico.|MexSport Agency/MexSport Agency

Tabla general del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

  1. Rayadas - 39 puntos
  2. América - 36 puntos
  3. Pachuca - 33 puntos
  4. Tigres - 33 puntos
  5. Toluca - 32 puntos
  6. Chivas - 31 puntos
  7. Cruz Azul - 27 puntos
  8. FC Juárez - 24 puntos
  9. Tijuana - 22 puntos
  10. Pumas - 20 puntos
  11. Mazatlán - 18 puntos
  12. León - 16 puntos
  13. Atlético de San Luis - 15 puntos
  14. Atlas - 11 puntos
  15. Puebla - 7 puntos
  16. Santos Laguna - 5 puntos
  17. Querétaro - 5 puntos
  18. Necaxa - 4 puntos

Te puede interesar: "Chivas puede ser campeón aún sin seleccionados": referente de Guadalajara manda un aviso contundente

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo