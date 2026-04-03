Así quedó la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil tras la Jornada 15 del Clausura 2026

El torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil está llegando a su recta final y este jueves 2 de abril se disputaron los últimos partidos de la Jornada 15 dejando prácticamente definidos los equipos que avanzarán a la Liguilla.

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Así va la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil

Las Rayadas de Monterrey se confirman como el mejor equipo del Clausura 2026 y claras favoritas para llevarse el título de la Liga BBVA MX Femenil al marchar como primeras de la clasificación y sin conocer la derrota luego de 15 Jornadas.

Además, la defensa de las regias es prácticamente infranqueables ya que tan solo han recibido cuatro goles, recibiendo su último tanto el pasado 15 de febrero en el empate a un tanto contra el América.

Por su parte, las Águilas se presentan como el único equipo que podría darle batalla a Rayadas como segundo lugar de la tabla con 36 puntos.

Los siete primeros lugares de la tabla parecen tener su lugar seguro en la Liguilla y el único equipo que corre el riesgo de quedar fuera son las Bravas de Juárez que podrían quedar relegadas ante Xolas de Tijuana e incluso frente a Pumas.

Alexa Soto celebrates her goal 2-0 of America during the 15th round match between America and Atlas as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Clausura 2026 at Ciudad de los Deportes Stadium, on April 01, 2026 in Mexico City, Mexico.|MexSport Agency/MexSport Agency

Tabla general del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

Rayadas - 39 puntos América - 36 puntos Pachuca - 33 puntos Tigres - 33 puntos Toluca - 32 puntos Chivas - 31 puntos Cruz Azul - 27 puntos FC Juárez - 24 puntos Tijuana - 22 puntos Pumas - 20 puntos Mazatlán - 18 puntos León - 16 puntos Atlético de San Luis - 15 puntos Atlas - 11 puntos Puebla - 7 puntos Santos Laguna - 5 puntos Querétaro - 5 puntos Necaxa - 4 puntos

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