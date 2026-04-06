Así quedó la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil tras la Jornada 16 del Clausura 2026
Se disputó la penúltima jornada de la Liga MX Femenil y están prácticamente asegurados los lugares de Liguilla
Este domingo 5 de abril se disputó la Jornada 16 de la Liga BBVA MX Femenil del Clausura 2026 y quedaron prácticamente definidos los lugares para la Liguilla, quedando en juego solo el octavo lugar que se disputarán las Bravas de Juárez y las Xolas de Tijuana.
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Así quedó la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil
Las Rayadas de Monterrey se mantienen como las únicas invictas y líderes del Clausura 2026 al llegar a los 40 puntos, luego de su empate de este día ante Juárez, que para las fronterizas fue un punto de oro que las hace soñar con colarse en la Liguilla.
Por su parte, las Pumas quedaron eliminadas de cualquier aspiración de colarse en la 'Fiesta Grande' del futbol mexicano al empatar en casa contra el Puebla.
La última jornada definirá los puestos de Liguilla de pero de momento es casi un hecho que nadie moverá a Rayadas y América de los primeros dos lugares ye en la siguiente fecha solo definirán las posiciones con las que avanzarán a la siguiente ronda en su búsqueda por conquistar el título de la Liga BBVA MX Femenil.
Tabla general del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil
- Rayadas - 40 puntos
- América - 39 puntos
- Pachuca - 36 puntos
- Tigres - 34 puntos
- Chivas - 32 puntos
- Toluca - 32 puntos
- Cruz Azul - 30 puntos
- Juárez - 25 puntos
- Tijuana - 25 puntos
- Pumas - 21 puntos
- Mazatlán - 18 puntos
- Atlético de San Luis - 18 puntos
- León - 16 puntos
- Atlas - 12 puntos
- Puebla - 8 puntos
- Santos Laguna - 6 puntos
- Querétaro - 5 puntos
- Necaxa - 4 puntos
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