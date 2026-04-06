Así quedó la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil tras la Jornada 16 del Clausura 2026

Este domingo 5 de abril se disputó la Jornada 16 de la Liga BBVA MX Femenil del Clausura 2026 y quedaron prácticamente definidos los lugares para la Liguilla, quedando en juego solo el octavo lugar que se disputarán las Bravas de Juárez y las Xolas de Tijuana.

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Así quedó la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil

Las Rayadas de Monterrey se mantienen como las únicas invictas y líderes del Clausura 2026 al llegar a los 40 puntos, luego de su empate de este día ante Juárez, que para las fronterizas fue un punto de oro que las hace soñar con colarse en la Liguilla.

Por su parte, las Pumas quedaron eliminadas de cualquier aspiración de colarse en la 'Fiesta Grande' del futbol mexicano al empatar en casa contra el Puebla.

La última jornada definirá los puestos de Liguilla de pero de momento es casi un hecho que nadie moverá a Rayadas y América de los primeros dos lugares ye en la siguiente fecha solo definirán las posiciones con las que avanzarán a la siguiente ronda en su búsqueda por conquistar el título de la Liga BBVA MX Femenil.

Aisha Solorzano celebrates her goal 1-1 of Juarez during the 16th round match between FC Juarez and Monterrey as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Benito Juarez Stadium, on April 05, 2026 in Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico.|Samuel Delgado/Samuel Delgado

Tabla general del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

Rayadas - 40 puntos América - 39 puntos Pachuca - 36 puntos Tigres - 34 puntos Chivas - 32 puntos Toluca - 32 puntos Cruz Azul - 30 puntos Juárez - 25 puntos Tijuana - 25 puntos Pumas - 21 puntos Mazatlán - 18 puntos Atlético de San Luis - 18 puntos León - 16 puntos Atlas - 12 puntos Puebla - 8 puntos Santos Laguna - 6 puntos Querétaro - 5 puntos Necaxa - 4 puntos



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