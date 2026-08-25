Así va la tabla de goleadores de la Liga Femenil MX, tras jugarse la Jornada 4 del Apertura 2026

Concluyó la Jornada 4 del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil MX y la tabla de goleo está que arde con la brasileña Geyse como líder absoluta de la clasificación gracias a sus ocho anotaciones y un promedio de dos tantos por encuentro.

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Así va la tabla de goleo de la Liga Femenil MX

El América se perfila como el gran favorito para llevarse el título de la Liga Femenil MX desde este momento, luego de la goleada 10-0 a Cruz Azul y de que esta semana derrotara con otra estrepitosa victoria al Necaxa con 7-0.

Las Águilas han metido 25 tantos en tan solo cuatro partidos y cuentan con la goleadora del certamen gracias a los ocho tantos que ha hecho Geyse, cuatro de ellos en el encuentro ante las Centellas.

Con sus goles ante el Necaxa, la brasileña pudo escalar posiciones hasta tomar la cima y parece difícil que alguien pueda superarla ahora gracias a las compañeras con las que cuenta en el conjunto Azulcrema.

#TecateJugadoraDelPartido | ¡GEYSE DA SILVA! 🏅🔥



¡Tú la elegiste como la más destacada del encuentro! 🫵🏼✨



Con un espectacular póker de goles y ese talento diferente que la caracteriza, Geyse fue determinante para que las Águilas se llevaran la victoria. 🦅🔥@cervezatecate |… pic.twitter.com/cwoTxA8d1W — Liga Femenil BBVA (@LigaBBVAFemenil) August 24, 2026

Un puesto más abajo se encuentra Diana Ordoñez de Tigres que acumula seis goles, mientras que la venezolana Higuera suma cinco anotaciones con el Atlético de San Luis para completar el podio de goleadoras de la Liga Femenil MX.

Goleadoras del Apertura 2026 de la Liga Femenil MX

Geyse | Club América - 8 goles Diana Ordóñez | Tigres - 6 puntos E. Higuera | Atlético de San Luis - 5 goles S. Ribeiro | Pumas - 4 goles K. Hancar | Tijuana - 4 goles J. Montoya | Chivas - 4 goles M. Reyes | Tigres - 4 goles

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