Tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 3 del Apertura 2023

Terminó la actividad de la Jornada 3 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX. La fecha tres nos dejó siete victorias, dos empates y un total de 23 goles marcados. Hubo un partido en el que más goles anotaron y fueron seis en el Toluca vs Juárez. El partido terminó Toluca 2-4 Juárez.

En lo más alto de la tabla se mantiene Chivas con nueve puntos conseguidos y con tres victorias consecutivas. En el segundo lugar se posiciona Rayados con siete puntos, igualado con Juárez que se encuentra en el tercer lugar.

En el cuarto lugar se encuentra Pumas con cinco puntos al igual que Tigres que se posiciona en el quinto lugar. Los siguientes cinco puestos tienen cuatro puntos; en sexto está Atlético de San Luis, en séptimo Atlas, en octavo Tijuana, en noveno Toluca y en décimo Santos.

Del onceavo al treceavo lugar los equipos se encuentran con tres puntos, en el onceavo está León, en el doceavo América y en treceavo Querétaro. Del catorceavo al dieciseisavo se encuentran los equipos con dos puntos, en catorceavo está Necaxa, en quinceavo Mazatlán y en dieciseisavo Pachuca.

En penúltimo lugar se encuentra Puebla con un punto y en el último lugar de la tabla está Cruz Azul con cero puntos.

Tabla de posiciones Apertura 2023 Liga MX

Partidos Jornada 4 Apertura 2023

El futbol mexicano volverá a tener actividad hasta el 25 de agosto de 2023 tras el parón que tendrá por la Leagues Cup, la cual inicia el próximo viernes 21 de julio de 2023 con el partido de Cruz Azul vs Inter Miami.

La acción regresa con la actividad de la jornada 6 el viernes 25 de agosto, el primer partido es el de Puebla vs Juárez y al terminar es el Tijuana vs Mazatlán. Para el sábado 26 de agosto se enfrentan Atlas vs Toluca, América vs León y Santos vs Guadalajara.

El domingo 27 de agosto jugarán Necaxa vs Querétaro, Pumas vs Tigres y Rayados vs Cruz Azul. Por último, el lunes 28 se termina la actividad con el partido de Pachuca vs Atlético de San Luis.

