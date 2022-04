El taekwondoín mexicano, César Rodríguez, con mira fija en París 2024

El taekwondoín mexicano, César Rodríguez comenzó el 2022 con el pie derecho y va con rumbo fijo hacía su máximo objetivo, participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. En lo que va del año, el atleta azteca ha conseguido tres medallas de oro en campeonatos mundiales en la categoría -54kg.

“Estoy compitiendo, ya es mi tercer nacional en el que estoy y mi tercer primer lugar. Ya somos parte de la selección, solo nos quedan los puntos para ir sumando en el ranking olímpico y posicionarnos para ganar la plaza olímpica de nuevo por el ranking, lo cual es difícil, pero no imposible”, dijo César Rodríguez en conferencia de prensa.

Gracias a su desempeño hasta el momento, César podrá participar en eventos internacionales, el más cercano será el panamericano que se llevará a cabo en República Dominicana del próximo 5 al 8 de mayo.

“Estoy preparándome para 2024, estoy dejando de lado todo lo que ha sucedido, lo que se ha vivido para estar mentalizado y preparado, claro que hay eventos en los que tenemos que participar, como Juegos Panamericanos, Centroamericanos, Campeonatos del Mundo, son muy importantes porque a la larga nos darán esos puntos para estar bien ubicados y conseguir la plaza olímpica”, señaló César.

César quiere reaparecer en escena tras ausentarse en Tokyo 2020

A pesar de ser un constante representante en esta disciplina para México, César no ha podido cumplir su sueño olímpico. En Río 2016 se quedó muy cerca, ya que el consiguió la plaza, pero no fue quien acudió a los JJ.OO. Debido a que no pudo asegurar su lugar en el selectivo. Y en Tokyo 2020, no tuvimos representante en su categoría.

“A un mexicano no nos gusta que nos digan que no, y ahí estamos, ahí estamos hasta que lo logramos, así soy, me gusta dar lo mejor, y si no lo logro en ésta, en la siguiente, estar esforzándome, porque es lo que quiero, es mi sueño, creo que todos los mexicanos somos así, entonces no hay más, voy a tratar de buscarlo con todas mis fuerzas”, aseguró el atleta mexicano.

