Es taquero de día y boxeador de noche, esta es la insólita historia de Ubaldo Ilagor

En el mundo del deporte se pueden encontrar todo tipo de historias, desde las que son muy emotivas, hasta las de superación y el deseo de luchar por un sueño, tal es el caso de un hombre que es originario de Atizapán, llamado Ubaldo ‘Baldo’ Ilagor , quien ha conquistado el cuadrilátero y las personas amantes del boxeo.

Recientemente, Ubaldo ‘Baldo’ Ilagor una victoria importante en su carrera al imponerse por decisión unánime frente al yucateco Christian Larrondo , pelea que ha dejado claro que los sueños se pueden cumplir, ya que con su pegada logró emocionar a los fans en un duelo a ocho asaltos.

¿Cómo es la doble vida de Ubaldo ‘Baldo’ Ilagor?

Sin embargo, después de una gran noche en donde logró ser el vencedor, el hombre regresó a su día a día, un hecho que ha cautivado a miles de personas, pues se sabe que el atleta de peso completo atiende un puesto de tacos de carnitas llamado ‘Tacos Baldo’s’.

Y es que, a diferencia después muchos boxeadores que después de una pelea se toman un descanso y unas vacaciones, Ubaldo ‘Baldo’ Ilagor decide regresar a su rutina diaria, pues cambia los guantes por los cuchillos y el mandil, algo que sus clientes agradecen mucho, pues les sigue dando una atención de calidad.

Esto le ha ayudado a tocar el corazón de muchas personas, quienes no solo lo admiran por ser un boxeador, también por bajar del ring y continuar su vida, por lo que muchos han comenzado a seguir su carrera en el boxeo, ya que es una de las figuras emergentes que más talento tiene.

Hasta el momento, Ubaldo ‘Baldo’ Ilagor lleva un récord de 13 victorias, 2 derrotas y 1 empate, lo que lo ha colocado como una promesa del boxeo mexicano.

