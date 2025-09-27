Fue una gran estrella de la WWE, pero seis operaciones en dos años hicieron que se fuera de la empresa

Una de las razones por las cuales la WWE se ha convertido la empresa de entretenimiento predilecta a nivel mundial deriva de la cantidad de superestrellas que ha tenido a lo largo de su historia. Un ejemplo de lo anterior es el Big Show, quien lamentablemente ha dejado de luchar regularmente al sufrir seis operaciones en poco más de dos años.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Durante mucho tiempo, el Big Show se consolidó como uno de los rostros más importantes en la WWE, pues además de su notable físico (más de 2 metros y más de 150 kilos), tenía la capacidad de conectar con la afición gracias a su agilidad y dinamismo arriba del ring.

¿Por qué el Big Show fue operado en seis ocasiones en los últimos años?

Ser un hombre tan alto y con un tonelaje tan elevado, así como el estilo de vida que manejaba en la WWE, hicieron que irremediablemente el Big Show sufriera de problemas importantes, sobre todo, en la zona de sus rodillas y su cadera. De hecho, en información recogida por Notsam Wrestling, el luchador habría mencionado la cantidad de operaciones que ha vivido hasta ahora.

Según sus palabras, en un periodo de dos años y medio el Big Show tuvo que lidiar con un total de seis cirugías de cadera, hecho que lo obligó a abandonar la lucha libre durante un tiempo determinado. Y si bien esta situación le generó despedirse momentáneamente de lo que ama, vale decir que hoy en día se encuentra mucho mejor de salud.

¿A qué se dedica actualmente el Big Show, antes estrella de la WWE?

Si bien ya no es un activo tan regular como en el pasado, el nacido el 8 de febrero de 1972 continúa haciendo Wrestling a través de su nombre real, Paul Donald. No obstante, ahora lo hace lejos de la WWE y directamente para su competencia principal; es decir, All Elite Wrestling.

¿El Big Show protagonizó una serie de comedia?

Hace poco más de cinco años, la superestrella de la WWE se asoció con una plataforma de streaming para lanzar “El Show del Big Show” , serie que relata la vida del luchador una vez confirmado su retiro y en donde intenta vivir de manera cotidiana junto a su esposa y sus tres hijas. Desafortunadamente, el programa contó solo con una temporada.

