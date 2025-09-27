deportes
Nota

WWE: Fue campeón y el máximo rostro de la AAA, hoy busca el título de la TNA

Este luchador, que fue el rostro de la AAA durante muchos años, buscará aprovechar la compra de la WWE para intentar ser el campeón de TNA. ¿Quién es?

wwe-el-mesias-campeon-aaa-titulo-tna.jpg
Pexels / Canva / PNG
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
La compra de la AAA a través de la WWE ha significado un sinfín de escenarios que ni el más amante de la lucha libre mexicana esperaba. Una muestra de lo anterior es lo que ocurre con El Mesías, quien durante mucho tiempo fue la cara de la “Tres Veces Estelar” y ahora mismo buscaría el título de TNA.

Para poner un poco de contexto, es preciso decir que, desde la adquisición de la AAA por parte de la WWE, algunos luchadores mexicanos y que se formaron en el país han tenido la oportunidad de formar parte de historias internacionales. La última de estas tiene como protagonista a El Mesías. ¿Quieres conocer más al respecto?

¿El Mesías, excampeón de la AAA, quiere el título de TNA?

TNA llevó a cabo su evento Victory Road, uno de los más importantes del año, este viernes 26 de septiembre. Fue aquí en donde El Mesías hizo acto de presencia mientras estaba el segmento de Steve Maclin, quien es actualmente el Campeón Intercontinental de la empresa que, dicho sea de paso, también forma parte de la WWE.

Sin hacer ningún tipo de comentario, El Mesías, conocido en el pasado como Muerte Cibernética o Mil Muertes, únicamente observó el título de TNA para, posteriormente, lanzar una mirada retadora a su dueño. Ante ello, no se descarta que uno de los últimos rostros de la AAA busque el título de esta empresa.

De hecho, al final de la función El Mesías le costó el Campeonato Internacional de TNA a Steve Maclin, quien tras una distracción del boricua perdió su centro ante Frankie Kazarian. Por ende, se espera que esta historia siga trayendo consigo muchos capítulos.

¿Cuáles fueron los logros más grandes de El Mesías en la AAA?

Pese a su edad, la posible evolución que la WWE le ha dado a El Mesías podría guardar relación con el impacto histórico que este luchador ha tenido en México, más específicamente en la AAA, desde que llegó como enemigo número uno de La Parka por obra de Cibernético hace casi 20 años.

Y es que, ya sea en su faceta como rudo o técnico, El Mesías no solo obtuvo el Megacampeonato de la empresa, sino que recientemente perdió el Campeonato Latinoamericano, el cual es uno de los más importantes que la AAA tiene en la actualidad.

