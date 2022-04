El Estadio Caliente recibirá al Tazón México V

El final de la temporada de la Liga de Futbol Americano está cerca y el Tazón México V tiene una sede muy especial en la frontera de nuestro país, partido que se llevará a cabo el próximo 21 de mayo a las 19:00 horas.

Valor de los tickets

“El Tazón V se llevará el 21 de mayo del 2022 a las 19 horas en Tijuana, los precios van a actuar entre los $150 y los $350, dependiendo de la zona y los van a poder adquirir directamente en la taquilla del estadio y por las plataformas que venden los boletos de local de Galgos como de Xolos”, mencionó Alejandro Jaimes en conferencia de prensa.



Llegada al Estadio Caliente

En palabras del comisionado de la LFA, Alejandro Jaimes, el llevar el Tazón México V al Estadio Caliente en Tijuana es una oportunidad tras la salida de un equipo de la NFL como los Chargers de San Diego.

“Sin duda alguna para nosotros el buscar toda proporción guardada y ocupar ese espacio que dejó un equipo profesional en México como en San Diego es para nosotros un área de oportunidad, lo vimos desde que decidimos y se invito a Tijuana, el mensaje que yo les daría a los que no han venido a ver un juego de LFA es que se den la oportunidad de venir a darse cuenta primero del nivel deportivo que han desarrollado nuestros jugadores, lo he dicho son los mejores jugadores mexicanos que hay en este momento en el país”.

Sorpresa para el medio tiempo

Por último el comisionado confesó que están preparando una sorpresa para el show de medio tiempo aunque no quiso revelar los artistas que estarán presentes en el Tazón México V.

“Vamos a tener un mix de diferentes géneros, no tiene que ver pero no es cumbia, tampoco es banda y lo que vamos a tener es lo que le gusta al aficionado de futbol americano en México, lo que se está desarrollando es un performance específico para el Tazón México V no es un artista cantando un cover de lo que cantan, si no estamos buscando que se haga un performance con diferentes artistas”, finalizó.