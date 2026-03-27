Te contamos lo que está en juego en Caliente con el partido México vs Portugal

Ciudad de México, a 27 de marzo de 2026.— La Selección Nacional de México protagonizará uno de los partidos más esperados del año cuando enfrente a la Selección de Portugal este 28 de marzo a las 19:00 horas en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), en un evento que cuenta con el respaldo y la emoción de Caliente

Querétaro, Querétaro a 24 de Febrero de 2026. Erik Lira durante el entrenamiento de la selección nacional de México en la cancha del estadio Corregidora. Foto/Imago7/ Etzel Espinosa|ETZEL ESPINOSA

El encuentro marcará el regreso oficial del Estadio Azteca tras su remodelación rumbo a 2026, consolidándose como el escenario perfecto para un duelo internacional de alto nivel. Además, será la primera visita en la historia de Portugal a México, elevando el carácter histórico del partido.

Con figuras de talla mundial como Bruno Fernandes, Vitinha y João Félix, el combinado europeo llega como un rival de máxima exigencia para el equipo mexicano.

Querétaro, Querétaro a 24 de Febrero de 2026. @@@@@ durante el entrenamiento de la selección nacional de México en la cancha del estadio Corregidora. Foto/Imago7/ Etzel Espinosa|Etzel Espinosa

El partido también marcará el esperado debut de Álvaro Fidalgo con la Selección Nacional, generando gran expectativa entre la afición.En este contexto, Caliente.mx se suma a la conversación futbolística con activaciones especiales dentro de la explanada del Estadio con la Cancha Caliente, así como con dinámicas en redes sociales a través de @caliente_sports, donde los aficionados podrán ganar boletos y artículos oficiales.

Querétaro, Querétaro a 24 de Febrero de 2026. Roberto Alvarado “Piojo” durante el entrenamiento de la selección nacional de México en la cancha del estadio Corregidora. Foto/Imago7/ Etzel Espinosa|ETZEL ESPINOSA

Además, la plataforma presenta momios atractivos para este enfrentamiento: una apuesta de $1,000 pesos por la victoria de México (+245) podría generar una ganancia de $3,450 pesos, reflejando el reto que representa enfrentar a una potencia europea.

Querétaro, Querétaro a 24 de Febrero de 2026. Raúl Rangel “Tala” durante el entrenamiento de la selección nacional de México en la cancha del estadio Corregidora. Foto/Imago7/ Etzel Espinosa|ETZEL ESPINOSA

Más allá de las apuestas, el partido funcionará como un termómetro deportivo para México rumbo a su debut este 11 de junio, ante una de las selecciones europeas mas competitivas de la actualidad

Nota: Los momios del partido pueden variar previo al inicio de este. Para mayor informacion te sugerimos visitar el sitio y aplicación de caliente.mx