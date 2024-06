Técnico de Escocia tras la goleada: “Somos mejor equipo”

Alemania despedazó a Escocia en la mayor goleada en la historia durante los partidos inaugurales de la EURO, el combinado teutón se despachó con un contundente 5-1 en la cancha del Allianz Arena y confirmó su estatus como uno de los máximos favoritos a llevarse el trofeo continental. Después del descalabro, Steve Clarke, el entrenador de los británicos habló ante los medios de comunicación.

"¿Cómo crees que nos sentimos? Decepcionados”, dijo ante una de las preguntas que le hicieron en la sala de prensa. “Somos mejor equipo de lo que hemos demostrado hoy, y espero demostrarlo en los dos próximos partidos”. A Escocia le restan encuentros contra Suiza y Escocia en acción correspondiente al Grupo A, pero lo cierto es que el pase a la siguiente fase luce cuesta arriba.

“Alemania estuvo extraordinaria y, por desgracia, no pudimos igualarla. La primera parte se nos escapó muy rápido; no pudimos afianzarnos en el partido confesó Clarke. Los locales se fueron al descanso ganando 3-0 tras goles de Florian Wirtz, Jamal Musiala y Kai Havertz. En la segunda mitad aparecieron Niclas Fulkrug y Emre Can. El descuento para Escocia llegó a través de un autogol cortesía de Antonio Rudiger.

Alemania volverá a jugar el miércoles 19 ante Hungría en la Stuttgart Arena, mientras los británicos intentarán conseguir su primera victoria del torneo ante Suiza en el Cologne Stadium, nunca en su historia han logrado la clasificación a los octavos de final.

“Tenemos que pasar página y hacerlo rápido”, afirmó. “Necesitamos cuatro puntos en los dos próximos partidos y en eso nos centramos”, aseguró Clarke. Andy Robertson, el capitán de la escuadra de la isla hizo eco de las declaraciones de su técnico y confesó que cedieron en exceso la iniciativa al inicio del compromiso en la casa del Bayern Múnich.

Próximos partidos de Alemania en la fase de grupos de la EURO 2024

- Alemania vs Hungría - miércoles 19 de junio, 10:00 horas (TCM)

- Suiza vs Alemania - domingo 23 de junio, 13:00 horas (TCM)

