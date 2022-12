Richarlison pone en duda su regreso tras eliminación de Brasil

La sorpresa más grande del certamen, para muchos se vivió en el Estadio Ciudad de la Educación, donde la Selección de Brasil cayó en tanda de penales ante Croacia, hecho que terminó con el sueño brasileño de levantar el hexacampeonato del mundo desde la nueva sede, Qatar 2022.

Brasil baila... otros lloran: Luis García | Protagonistas Extra

La ‘Canarinha’ era una de la selecciones, se pensaba podría alcanzar la máxima gloria de la justa mundialista, luego de su último compromiso donde golearon a la Selección de Corea del Sur 4-1, con el resurgimiento del Joga Bonito con la aparición de sus elementos al ataque como Neymar Jr., Vinicius Jr., Lucas Paqueta y Richarlison, este último quién lamentó el resultado final ante los europeos.

“Teníamos plantilla para ser campeones, eso es lo que más duele. A veces el fútbol es injusto con nosotros, lo dimos todo en el campo y por desgracia encajamos un gol al final, y ellos fueron mejores en los penaltis”, confesó el hombre del Tottenham.

El delantero de 25 años se convirtió en el autor de tres anotaciones en el certamen, dos de ellos los marcó ante Serbia en su debut en la Copa del Mundo de Qatar 2022, y uno más ante Corea en la ronda de octavos de final.

El gran fracaso de Brasil

“Es lo que he dicho, el fútbol a veces es injusto. Creamos, luchamos y conseguimos adelantarnos, pero con un disparo desviado... Ahora, no sé, es extraño. No lo sé. Es como si no te lo pudieras creer. Es ver a mi padre, que está ahí fuera, él también está triste. Vio que luchábamos. A todos los brasileños, me gustaría pedir disculpas a todos los que nos apoyaron”, expresó el brasileño.

La cinco veces campeona del mundo se despidió de Qatar 2022, ahora los dirigidos por Tite califican este resultado como un total fracaso, que aleja a la Verdeamarela de la copa, siendo Corea-Japón 2002 la última edición donde se consagraron monarcas de la fiesta más grande del globo.

“Ahora tengo que ir a mi habitación a llorar. Me dan ganas de ir a un sitio y no volver nunca más. Soy jugador, pero soy aficionado en el campo. Así que este es un momento difícil. Ahora tenemos que volver a casa. Por desgracia, la Copa no llegó. Creamos grandes expectativas, pero por desgracia fracasamos. No hay mucho de qué hablar”.