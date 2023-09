La larga sequía de títulos en Grand Slam para el tenis masculino estadounidense

Cuando a Frances Tiafoe le preguntaron sobre la sequía de 20 años sin título de Gran Slam para el tenis americano, el jugador número 10 del ranking mundial contestó poniendo los ojos en blanco y sacudiendo la cabeza. “Espero que alguno de nosotros pueda hacerlo (levantar el título) y espero que cuando lo hagamos sea aquí en el Open (US Open)", dijo ‘Big Foe’.

El 7 de septiembre se cumplirán 20 años exactos desde que Andy Roddick ganó su primer y único título de major, derrotando en tres sets al español Juan Carlos Ferrero, actual entrenador de Carlos Alcaraz, en el US Open de 2003. Para ese entonces, el reinado de Pete Sampras y Andre Agassi había visto sus mejores días y se creía que Roddick sería el sucesor de las grandes raquetas estadounidenses.

Sin embargo, los dioses del deporte blanco no han volteado en dirección de los Estados Unidos, al menos en cuanto a la rama varonil se refiere, en dos décadas de sequía. El famoso Big Three conformado por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic es en gran medida el culpable, los tres grandes tenistas de la última era se han combinado para levantar 65 majors a la fecha. El propio Roddcik perdió tres finales de Wimbledon y una de US Open frente a Su Majestad tras salir campeón en Nueva York.

Hace un par de años se hablaba de Sebastian Korda, quizá como ahora lo hacemos con Tiafoe y Ben Shelton, como la gran esperanza de las barras y las estrellas, pero últimamente ha caído en un bache tenístico que lo tiene posicionado en el puesto 31 global. Muchos nombres han surgido en épocas recientes, algunos con más pena que gloria y todos sin lo ´más importante, un título grande.

Los Estados Unidos tienen un puesto asegurado en la Semifinal del US Open

Sin importar la derrota que Djokovic le propinó a Taylor Fritz en los Cuartos de Final el martes a mediodía, Estados Unidos tendrá un hombre en la Semifinal del torneo, toda vez que Frances Tiafoe y Ben Shelton se miden al anochecer. ‘Big Foe’ ya estuvo en dicha instancia el año pasado, siendo Carlos Alcaraz lo despachó en cinco sets.

Por su parte, Shelton vive su primer año de tiempo completo en el tour tras dejar la Universidad de Florida. El joven de 20 años quiere seguir soñando en grande a través de un temible saque que por momentos alcanza los 240 kilómetros por hora.

Quizá pronto pueda Frances Tiafoe responder a las preguntas con trofeo en mano.

