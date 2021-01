Se confirma nueva baja para el Abierto de Australia

Después de mucha incertidumbre y alguna remota opción, Andy Murray anunció que no estará en la nueva edición del Abierto de Australia. El tenista británico dio positivo por Covid-19 hace varias semanas y no pudo viajar en los vuelos de los jugadores que aterrizarían en Melbourne para comenzar la cuarentena.

El exnúmero 1 pensó en algún momento que podría tener la opción de viajar pero al final no pudo ser:

“Destrozado por compartir que no viajaré a Australia para competir en el Abierto de Australia. Hemos tenido diálogo constante con la Federación Australiana de Tenis para tratar de encontrar una solución que permitiera alguna forma de cuarentena factible, pero no pudimos resolverlo. Quiero agradecer a todos allá por sus esfuerzos, Me siento devastado por no jugar en Australia. Es un país y un torneo que adoro”. Aseguró Murray.

Clive Brunskill/Getty Images for Battle Of The B







El tenista británico ha sido finalista del Abierto de Australia en cinco ocasiones. Su última participación fue en 2019.

Fue en la edición de 2019 cuando Murray decidió dejar el tenis de forma temporal para centrarse en sus problemas de cadera y que a punto estuvieron de apartarlo definitivamente del tenis. Tras una segunda operación, Murray regresó al circuito para verano de ese mismo 2019. Pero en 2020, debido a otra lesión y al covid-19, solo pudo disputar siete partidos del circuito profesional.

Andy Murray ya había decidido no asistir del ATP de Delray Beach, que abría temporada, para evitar riesgos de contagio. Aun así, acabó contagiado del covid-19, que de esta forma lo deja fuera del primer Grand Slam del año.

Los mayores triunfos en la carrera de Murray

Andy ha ganado en dos ocasiones en el cesped de Wimbledon y una vez también se coronó en el US Open. Por otra parte, ha perdido cinco finales disputadas en el Abierto de Australia, en 2010, 2011, 2013, 2015 y 2016.

Murray, de 33 años, había sido beneficiado con una plaza de invitado especial para el Abierto de Australia a disputarse en Melbourne, recibida por Craig Tiley, director del torneo.