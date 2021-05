Roland Garros le rinde homenaje a Rafael Nadal con una estatua

Rafael Nadal ya tiene su propia estatua en Roland Garros, lugar donde el español ha ganado 13 veces. El nacido en Mallorca, España estuvo en la ceremonia en la que vio la luz la estatua, junto con el presidente de la Federación Francesa de Tenis, Gilles Moretton, y el creador de la obra, el escultor español Jordi Díez Fernández.

La estatua, cerca de la entrada general al recinto y del Jardín de los Mosqueteros, homenajea a un campeón único de Roland Garros, con 13 títulos en su palmarés, en busca de uno más las próximas semanas. Su ancho es de casi cinco metros y dos de fondo. El español ya conocer el cuadro principal y se prepara para lo que será una nueva travesía en París.

“Recién llegué y por mi cabeza sólo pasa entrenar, en poder coger ritmo, tener contacto con la pista y tener buenas sensaciones. A partir de ahí veremos qué se puede conseguir, pero como siempre los objetivos aquí son los máximos, aunque eso se logra con el trabajo de diario. En definitiva, espero luchar por algo importante”, confesó Nadal.

En l'honneur du plus grand champion de Roland-Garros 1⃣3⃣🏆@RafaelNadal a inauguré ce jeudi sa statue dans le stade Roland-Garros 🏟️#RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2021

Te puede interesar: Tiger Woods confiesa lo dolorosa que ha sido su rehabilitación

A pesar de su hegemonía en suelo francés, el mismo Nadal sabe que nadie tiene nada asegurado.

“Nadie es invencible en ningún sitio. Yo he perdido este año y por eso me tengo que preocupar en hacer todo lo posible para evitar que me venzan. Los otros estimo que pensarán lo mismo, por eso yo me centro en lo que debo hacer para no perder”, dijo el número 3 del mundo.

Roland Garros, lugar mítico para Rafa Nadal

Finalmente, el tenista español se refirió a las sensaciones de volver a este mítico lugar que lo ha visto salir campeón en múltiples veces.

Te puede interesar: Nadal se declara listo para Roland Garros.

“Estoy con la máxima ilusión de volver a jugar este torneo, que es muy especial para mí. Me importa poco si soy favorito o no, sí me importa jugar bien y ese será mi objetivo porque el que juegue mejor es el que más opciones de éxito tendrá", concluyó Rafa.