Rafael Nadal se declara listo para Roland Garros

El español Rafa Nadal, que selló este sábado su billete para la final del Masters 1.000 de Roma al doblegar al estadounidense Reilly Opelka por doble 6-4, dijo que su preparación para Roland Garros ya está “hecha”, tras disputar cuatro torneos en tierra este curso.

“Lo que pasa aquí no hará una gran diferencia para las próximas semanas. Es una final, quieres ganar y ya está, no es porque en dos semanas hay el Roland Garros. Estar en la final de nuevo es importante y en términos de preparación para Roland Garros considero el trabajo hecho”, dijo el mallorquín en conferencia de prensa al acabar su partido.

“Lo considero hecho porque superé un buen proceso en el último mes. Jugué cuatro eventos, hice mi calendario completo, jugué dos cuartos de final, gané uno y estoy en la final aquí", prosiguió.

Nadal peleará este domingo para su décima corona en Roma, donde ganó su primer título en 2005, tras superar este sábado a Opelka, un jugador de dos metros y once centímetros que tiene un saque muy potente.

“Cuando juegas estos partidos sabes que no será un buen partido, sabes que no tendrás ritmo y que tendrás pocas oportunidades para romper. Tienes que estar concentrado, es importante no sufrir mucho con el saque. Hoy solo tuve bolas de rotura en contra en un juego, pero salvé ese momento. Volver a la final aquí significa mucho para mí”, aseguró.

Su rival en la final será el ganador del partido entre el serbio Novak Djokovic y el italiano Lorenzo Sonego, quienes jugarán la segunda semifinal después de superar este mismo sábado su ronda de cuartos de final.

Sin embargo, Nadal no cree que el desgaste de energías de su rival en la final será clave.

“Yo también he tenido una semana durísima, pasará lo que tenga que pasar. No creo que nada de lo que pase hoy tendrá un impacto decisivo. Yo intento hacer mi camino, he pasado muchas horas de tensión en pista, mucha carga física y mental”, finalizó.

EFE