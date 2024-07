El tenista que vive en un coche por ahorrar dinero

Billy Harris tiene 30 años, es el número 116 del ranking de la ATP y en las últimas semanas se ha encargado de maravillar al mundo por su talento y su historia, que a diferencia de muchos tenistas que provienen de familias acomodadas la de él todo lo contrario.

Ha ido progresando desde los torneos junior hasta llegar al circuito profesional pero como no tenía dinero para pagar los vuelos en los tours por Europa, decidió que la manera más económica de hacerlo era en automóvil y de esta manera una ‘Van’ se convirtió en su mejor aliada para alcanzar sus sueños como tenista profesional, la acondicionó con un colchón, una cocina portátil y una máquina para encordar raquetas. En este auto ha viajado de Inglaterra a Portugal, a España, Polonia y donde sea necesario, en entrevistas Harris ha declarado que ha utilizado en incontables ocasiones los estacionamientos de Mc Donald´s como lugar para dormir.

Aun con todos estos obstáculos en los últimos ocho meses, la vida del inglés ha cambiado, debido a la gran actuación que tuvo en el torneo de Queens donde logró llegar hasta los Cuartos de Final, donde perdió ante Lorenzo Musetti, llegar a esta instancia le alcanzó para tener un lugar en el cuadro principal de Wimbledon lo que representó su primera participación en un Grand Slam y que mejor que el de casa.

Ya lleva acumulados 177 mil dólares en lo que va del año y consiguió patrocinio de Adidas. Empieza a ver los frutos de los sacrificios que ha hecho por el sueño de ser tenista profesional.

VANEM DO AUSTRALII?! 👀🎾



TAK I NIE — droga, która Billy Harris pokonuje, aby spełniać marzenia, to jedna z z NAJROMANTYCZNIEJSZYCH tenisowych historii ostatnich lat! 😍



Brytyjczyk przez grubo ponad trzy lata podróżował po europejskich turniejach ITF samochodem typu VAN.… pic.twitter.com/Juk0R22WE0 — Michał Pochopień (@pochopientennis) January 9, 2024

Billy asegura que su padre sin ser un experto en el tenis fue quien lo motivó;

“Él me introdujo en el tenis, no tiene antecedentes tenísticos, pasa las pelotas por encima de la red y eso es todo. Ha visto casi todos los partidos que he jugado, así que conoce muy bien mi juego. Me da pequeños recordatorios sobre lo que tengo que trabajar y me apoya cada semana, solamente tenerle ahí me da un extra en los partidos”.

La prensa inglesa no ha hecho más que elogiar los últimos meses de Billy Harris quien ilusiona a todo un país.