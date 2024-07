La boxeadora que dejó a Estados Unidos para competir por México en París 2024

La boxeadora Citlalli “Bellatrix” Ortiz tuvo la decisión de dejar el equipo de Estados Unidos para participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 representando a México.

El golpe que recibió Citlalli Ortiz al no ser escogida por parte de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de la Juventud fue el detonante para decidir cambiar de esquina para representar a México y alcanzar el sueño de asistir a sus primeros Juegos Olímpicos.

La atleta nacida en Estados Unidos, pero de padres mexicanos, dio sus primeros golpes junto a su hermana como una forma de atacar el sobrepeso que sufría para enamorarse del boxeo cuando empezó a competir.

“Muchos piensan que no la hice de ese lado (Estados Unidos) y por eso me vine para acá (México), pero esa no es la realidad. Para el Mundial en 2017 yo fui representando a Estados Unidos y gané medalla de oro, después regresé y en los torneos nacionales volví a quedar campeona, por lo que pensé que mi lugar para los Juegos Olímpicos de la Juventud estaba asegurado y resultó que no”, dijo Ortiz en entrevista para la agencia Reuters.

“Aunque yo le ganara a su mejor boxeadora no me iba a alcanzar la puntuación. En México le ganas al mejor y te llevan porque estás demostrando que tienes más potencial, y lo que México quiere son resultados, de ahí fue la decisión de portar la bandera de México y no esperarme a que en otro ciclo olímpico me volvieran a hacer lo mismo”, adjuntó la atleta de 24 años.

Bellatrix es ganadora de medalla de plata en Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023

Representando a México desde 2018, Ortiz ganó la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 y la de bronce en los Panamericanos de Santiago de ese mismo año.

Además, consiguió su pase olímpico el 2 de junio, en el último clasificatorio realizado en Bangkok, Tailandia.

“Ya estamos aquí, valió la pena, no me arrepiento ni me voy a arrepentir de la decisión que tomé", apuntó.

Citlalli Ortiz quiere ser la primera boxeadora en ganar medalla olímpica

Citlalli Ortiz quiere pasar a la historia como la primera atleta en ganar una medalla olímpica para México en el boxeo femenino, y posteriormente seguir combinando el profesionalismo con el amateur para llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“La siguiente meta es esa (una medalla), no me gusta conformarme y decir ‘ya clasifiqué y voy a ir a pasear’, me gusta cumplir lo que digo y así va a ser, me voy a esforzar para traer una medalla. Serían cuatro peleas, y ganando dos aseguro medalla”, sentenció Ortiz, quien debutará en París el 31 de julio en la categoría de los 75 kilogramos.

“Me gusta mucho el amateur y sí me gustaría quedarme para el otro ciclo, en 2028 van a ser en Los Ángeles y estoy a dos horas, y sería como pelear en casa. Pero también me gustaría avanzar un poquito en el profesionalismo, no dejar que baje mi ranking, no pelear por títulos pero sí avanzar un poco más”, agregó.