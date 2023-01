Importantes tenistas mexicanos se bajan de la Copa Davis

Los tenistas mexicanos Santiago González, Alejandro Hernández y Miguel Ángel Reyes-Varela, publicaron un comunicado en el que informan que no integrarán el equipo Copa Davis.

Comunicado oficial a medios de comunicación y tenis mexicano.



Razones por las cuales no estamos participando en la Copa Davis México vs China Taipéi en Metepec, Estado de México, 4 y 5 de febrero.



Equipo Mexicano Copa Davis Jugadores



“Para nosotros siempre ha sido un gran honor representar a nuestro país. Después de una difícil deliberación, no se ha llegado a ninguna conclusión positiva, y por tanto, hemos decidido no participar en la próxima serie contra el equipo de China Taipéi los días 4 y 5 de febrero. La falta de comunicación, nula planeación y falta de interés demuestran que la situación no se ha llevado de la forma correcta y los intereses personales han tenido prioridad sobre los deportivos”, comentaron los tenistas aztecas en el comunicado.

La actualidad de las tenistas mexicanas

Recientemente concluyó la participación de varias raquetas mexicanas en el primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia. Ernesto Escobedo fue eliminado por el japonés, Taro Daniel, por parciales 5-7, 2-6, 6-3, y 3-6 en la primera ronda. El jugador obtuvo la nacionalidad mexicana mientras disputaba las rondas preliminares como estadounidense. Actualmente ocupa el puesto 310 en el Ranking de la ATP.

Por otra parte, la mexicana Giuliana Olmos y la canadiense Gabriela Dabrowski se quedaron en octavos de final de dobles en el Abierto de Australia. La pareja de dobles fue superada por parciales de 7-5 y 6-2 por dupla integrada por la estadounidense Caroline Dolehide y la rusa Anna Kalinskaya, en la tercera ronda. La mexicana no pudo igualar su mejor actuación en Australia, el año pasado alcanzó los cuartos de final.

Lo que no hubo fue tenistas mexicanas en el cuadro principal de singles del Abierto de Australia, luego de que Fernanda Contreras y Marcela Zacarías cayeran en la primera ronda de la qualy. El primer día de la fase previa, Zacarías cayó 7-6 (6) y 6-3 en una hora y 59 minutos ante la japonesa Mai Hontama. El segundo día de la qualy trajo la caída de Fernanda Contreras, quien buscaba calificar al único Grand Slam que le faltaba disputar, luego de colarse al cuadro principal en Roland Garros, Wimbledon y el US Open.