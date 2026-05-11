¡Belleza y Tradición! Revelan la nueva camiseta de la Selección Mexicana para Copa Mundial de la FIFA 2026™ en color negro

Se ha revelado el tercer uniforme de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En una colaboración sin precedentes entre Adidas con la marca social Someone Somewhere, esta indumentaria no solo busca imponer respeto en la cancha, sino rendir un tributo profundo a las raíces artesanales de nuestro país.

El diseño: El acrónimo "MX" como estandarte

La nueva equipación alternativa abandona los colores tradicionales para bañarse en un negro absoluto, símbolo de elegancia y autoridad. Sin embargo, el secreto está en los detalles: la camiseta presenta un gráfico geométrico sutil tono sobre tono que recorre toda la prenda. Este patrón está inspirado directamente en las tradiciones textiles de las comunidades mexicanas, formando de manera artística el acrónimo "MX".

El diseño se complementa con un elegante cuello en forma de "V" con superposición negra y un delicado ribete verde, detalle que se replica en los puños de las mangas. Pero el toque de identidad más fuerte aparece en los hombros: las icónicas tres franjas de Adidas lucen con orgullo los colores de la bandera nacional (verde, blanco y rojo), culminando con el lema "Somos México" estilizado en la nuca.

A diferencia de lanzamientos anteriores, esta entrega forma parte de una cápsula completa de lifestyle. El logotipo del trébol de Adidas (Originals) y el escudo nacional en el pecho respetan la paleta tricolor, dándole un contraste vibrante sobre el fondo oscuro. La colección no se limita al campo de juego; incluye chaquetas, vestidos, gorras, pantalones y zapatillas deportivas, pensadas para que el aficionado lleve la pasión mundialista a cualquier escenario urbano.

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Incondicionales, nuestro tercer uniforme es una verdadera joya en cada detalle y el orgullo de portar este escudo siempre en el corazón. ¡No podemos dejar de verlo! 😮‍💨#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/Akx9oKzq6s — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 11, 2026

¿Cuánto costará portar la nueva camiseta de la Selección Mexicana?

Para los seguidores que deseen adquirir esta pieza de colección, los precios ya han sido confirmados. La versión "Fan" (Aereoready) tendrá un costo de $1,899 pesos, mientras que la versión de jugador (Authentic), que cuenta con tecnología de ventilación avanzada y materiales ultraligeros, se comercializará en $2,799 pesos.

