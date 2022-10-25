Thomas Müller lanza amenaza al Barcelona y Robert Lewandowski

De cara al juego de la Jornada 5 de la Champions League entre Barcelona y Bayern Munich, el delantero del cuadro de Alemania, Thomas Müller, le hizo llegar una mensaje a su excompañero, Robert Lewandowski, quien fue refuerzo del conjunto blaugrana para la Temporada 2022/23.

Mediante sus redes sociales, el atacante de la escuadra de ‘Los Bávaros’ compartió un video junto a otros futbolistas del equipo dirigido por Julian Nagelsmann.

“Lewy, estamos llegando”, dice Thomas Müller entre risas de sus compañeros del Bayern Munich.

En el juego de la Fecha 5 de la Fase de Grupos del torneo de la UEFA, el Bayern Munich visita al Barcelona en el Camp Nou.

De momento, la escuadra de la Bundesliga lidera el el Grupo C con 12 puntos, siendo el único cuadro que mantiene el paso perfecto en el sector.

Por su parte, el equipo comandado por Xavi Hernández es tercero con 4 unidades, por lo que corre el riesgo de quedar eliminado en el juego frente al Bayern.

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Antecedentes entre Barcelona y Bayern Munich

El encuentro de la Jornada 5 marca el enfrentamiento 13 entre ambas escuadras. El Bayern Munich mantiene un dominio de 9 victorias sobre el Barcelona, equipo que registra 2 victorias y 1 empate.

En la presente campaña de la UEFA Champions League, el Barça ya fue derrotado por el cuadro alemán en la Fecha 2 de la competencia.

La última ocasión en la que el Barcelona pudo derrotar al Bayern Munich, fue en las Semifinales del torneo de la UEFA en su edición 2014/15. En dicho encuentro, el Barça venció 3-0 a 'Los Bávaros'en el Estadio Camp Nou. Desde aquel compromiso, el Bayern registra cinco victorias en fila ante los Culés.

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