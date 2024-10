Tras fuertes críticas, la selección de Inglaterra ya tiene técnico... y es alemán

La Federación Inglesa de Futbol (FA) ha confirmado oficialmente a Thomas Tuchel como nuevo entrenador de la selección de Inglaterra. El técnico alemán, conocido por su paso por equipos como Chelsea y Bayern Munich, llega a la banca de los ‘Three Lions’ con el objetivo de llevar a la selección a conquistar títulos.

En su presentación oficial, Tuchel ha mostrado una gran humildad y ha reconocido las críticas recibidas por ser extranjero: “Lo siento, tengo un pasaporte alemán”, bromeó el entrenador alemán, haciendo referencia a las voces que cuestionan su nombramiento. Sin embargo, Tuchel se mostró convencido de poder ganarse el cariño de la afición inglesa: “Quizás esos aficionados sientan la pasión que tengo por la Premier League y por el país”.

El alemán ha asegurado que su objetivo es conseguir títulos con Inglaterra y que trabajará duro para cumplir las expectativas de la afición y de la federación. “Sé que faltan algunos títulos en las vitrinas y queremos ayudar a conseguirlos”, afirmó Tuchel.

Comentarios encontrados por llegada de Thomas Tuchel

La llegada de Tuchel ha generado reacciones encontradas en Inglaterra. Mientras algunos, como Gary Neville, alaban su experiencia y su capacidad para conseguir títulos, otros critican la decisión de la FA de contratar a un entrenador extranjero.

“Han conseguido un gran entrenador, no hay duda”, afirmó Neville. Sin embargo, el exjugador del Manchester United también expresó su preocupación por el impacto que esta decisión pueda tener en los entrenadores ingleses. “Si no les vamos a dar bombo en nuestro país, entonces no podemos pedírselos a otros en Europa”, señaló Neville.

Tuchel comenzará a trabajar a partir del 1 de enero de 2025, con vistas a la clasificación para el Mundial de 2026. Hasta entonces, Lee Carsley seguirá como técnico interino.

El nuevo entrenador de Inglaterra se enfrenta a un desafío importante. Por un lado, deberá lidiar con las altas expectativas de la afición inglesa, que ansía ver a su selección levantar un nuevo trofeo. Por otro lado, deberá gestionar un vestuario lleno de talento, pero también con jugadores que han demostrado cierta inconstancia en los últimos años.

Además, Tuchel tendrá que adaptarse al calendario internacional, que es muy diferente al de los clubes. El entrenador alemán deberá encontrar la forma de mantener a sus jugadores motivados y en forma a lo largo de una temporada exigente.

¿Podrá Thomas Tuchel llevar a Inglaterra a lo más alto?

Solo el tiempo lo dirá. Lo que es seguro es que la llegada de Tuchel ha generado una gran expectación en el futbol inglés. Los aficionados de los ‘Three Lions’ esperan que el entrenador alemán pueda devolver a la selección a la gloria.