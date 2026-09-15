La insólita confesión de Thomas Tuchel tras vencer a México: “Me arrepiento de no haber comido césped”

Thomas Tuchel, director técnico de la Selección de Inglaterra, revivió la intensidad vivida durante el Mundial de la FIFA 2026 en una entrevista donde habló sobre el electrizante duelo de octavos de final donde los 'Three Lions' se impusieron a México en el mítico Estadio Ciudad de México (Estadio Banorte), en una gesta donde jugaron gran parte del compromiso con 10 hombres tras la expulsión del defensor Jarell Quansah.

Las palabras de Thomas Tuchel sobre el triunfo ante México

La actuación heroica de su defensiva ante un ambiente ensordecedor en la capital azteca se consolidó como el punto culminante de la travesía inglesa en la justa mundialista, previo a su posterior eliminación ante Argentina en semifinales. Para Tuchel, la entrega mostrada por sus dirigidos bajo la máxima presión selló una conexión indestructible cónsul jugadores.

El estratega alemán confesó la desbordante emoción que experimentó al término del partido: "Le escribí a un amigo después del partido y simplemente le puse: me arrepiento de no haber comido un poco de césped tras el partido para llevarme algo de esto en mi cuerpo para siempre. Esa era la sensación. Ese fue el momento".

Thomas Tuchel con la mirada puesta en el futuro: Nations League y Eurocopa

El calendario inmediato para Inglaterra contempla recibir a la campeona del mundo, España, en la UEFA Nations League, además de visitar a Croacia y medirse ante Chequia en duelos de ida y vuelta.

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Thomas Tuchel, quien anunció su lista de convocados hace unos días, mantiene la firme convicción de que su equipo tiene los argumentos necesarios para romper la sequía de títulos que arrastran. "Estoy muy ilusionado. Creo que hemos dado otro paso adelante y creo que ya estamos ahí", aseguró. "Es muy difícil prepararse para un Mundial en Estados Unidos, pero creo que es posible prepararse para una Eurocopa y lo estamos haciendo en la Liga de Naciones, en la máxima categoría", finalizó el entrenador germano.

