Bayern Munich se rinde y felicita al Leverkusen por la Bundesliga

Luego de la derrota del Bayern Munich frente al Borussia Dortmund en la Fecha 27 de la Bundesliga, el entrenador de los Bábavos, Thomas Tuchel, ha dado por terminada la competencia en la Liga de Alemania, pues con el Bayer Leverkusen invicto y a 13 unidades de distancia, el estratega considera que el cuadro comandado por Xabi Alonso se va a coronar con su primera Bundesliga.

“Sí, por supuesto. Después de este partido, no necesitamos decir nada. Felicidades al Bayer Leverkusen”, dijo Tuchel tras el partido disputado en la cancha del Allianz Arena, donde cayeron 2-0 ante el BVB en una edición más del Clásico.

Por su parte, Joshua Kimmich aseguró que el Bayern Munich no puede volver a permitir una situación de juego como la de este 30 de marzo ante el Borussia Dortmund.

“Los jugadores deberíamos volver a casa y reflexionar. Contra el Dortmund no necesitas que nadie te motive. Tienes que correr. No lo demostramos en absoluto. En la segunda parte parecía que era un partido amistoso, tenía la sensación de que no nos jugábamos nada. Independiente de cómo estemos, nunca debería pasarnos a nosotros y menos ante el BVB”, comentó el mediocampista.

Partido completo: Amor FC 7-4 Callejeros FC | J9 La People’s League

Te puede interesar: Liga BBVA MX es más vista que la MLS con Lionel Messi

Leverkusen, a 9 puntos de ser campeón en la Bundesliga

Para la Jornada 28 de la Liga de Alemania, el Bayern visita al Heidenheim, mientras que el BVB recibe al Stuttgart en en el Signal Iduna Park.

A falta de 7 fechas en la Bundesliga, el Bayer Leverkusen necesita sumar tan solo 9 puntos de 21 en disputa para quedar campeón de Alemania.

Resumen: Puebla 2-3 Tigres | Jornada 13, Clausura 2024

Te puede interesar: “Ni con Mourinho": La crítica de Carlos Vela a la Selección Mexicana