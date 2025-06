El tremendo mensaje de Javier Aguirre a los aficionados mexicanos en Estados Unidos

La Selección Mexicana avanzó a las semifinales de la Copa Oro 2025 tras vencer 2-0 a Arabia Saudita en el Estadio de la Universidad de Phoenix, y el técnico Javier Aguirre no ocultó su satisfacción por el desempeño del equipo, aunque dejó claro que aún hay mucho por mejorar.

Javier Aguirre: Contento, pero autocrítico

En conferencia de prensa, el “Vasco” elogió el compromiso de sus jugadores y, sobre todo, el apoyo incondicional de la afición mexicana en Estados Unidos. “La afición es fantástica. Vienen de cinco, seis horas de manejo, gastan su dinero, traen a la familia… Lo mínimo que podemos hacer es correr, luchar, pelear por el país. ¿Puedes perder? Sí. Pero que la gente diga: ‘Estos de negro me representan’”, expresó con fuerza.

El Vasco Aguirre destacó el dominio de la Selección Mexicana en todos los rubros del partido: “Tuvimos más de 400 pases, 13 tiros, ellos apenas uno. No nos echamos atrás, no nos asustamos. Lograr la portería a cero es un logro”, señaló. Sin embargo, también fue autocrítico: “Hay cosas que mejorar. Hay pelotas que deben entrar. No es fácil, pero tiene que ser mejor”.

La actuación del juvenil Gilberto Mora en la Selección Mexicana

Uno de los momentos más comentados fue el debut como titular del juvenil jugador de los Xolos de Tijuana Gilberto Mora, de apenas 16 años. Aguirre no escatimó elogios: “No tiene techo. Está ubicadísimo, asume su rol, no se asustó. Tenemos un gran patrimonio con él. Pasó la prueba del debut”.

¿Cuándo es el partido entre México vs Honduras?

México enfrentará a Honduras en semifinales en el Levi’s Stadium el próximo miércoles 2 de julio a las 20:00 horas tiempo del centro de México , y el Vasco Aguirre anticipó un duelo muy parejo: “Será un partido intenso. Al profe Rueda lo conozco bien. Hay que cuidar los detalles y ser perfectos para superarlos”