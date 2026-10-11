Tigres tiene al MEJOR futbolista de la Liga BBVA MX de los últimos 10 años, según estadística

Tigres parece haberse recuperado de su mal momento y ya suma dos triunfos consecutivos en el Apertura 2026. En gran medida, esta “resurrección” del cuadro universitario le corresponde a un jugador: Juan Brunetta. El mediocampista ofensivo es, sin dudas, el más destacado de la plantilla de Víctor Manuel Vucetich y es catalogado como el mejor futbolista de la Liga BBVA MX de los últimos 10 años.

Según la plataforma especializada en datos Statiskicks, solamente existen 15 de 2,009 jugadores que han producido más de 100 goles en la última década de Liga BBVA MX y Juan Brunetta es uno de ellos con un registro de 102 (goles más asistencias). Pero eso no es todo, ya que también es el jugador mejor evaluado (7.52) en su base de datos en dicho periodo de tiempo.

Esto quiere decir que ningún otro jugador ha tenido una mejor “perfomance” que Brunetta dentro de la Liga BBVA MX desde el año 2016 hasta hoy, según los datos arrojados por Statiskicks.

Juan Brunetta celebrates his goal 2-0 of Tigres during the 5th round match between Tigres UANL vs (and) Atlante as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Universitario Stadium, on August 21, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.|Jonathan Duenas/Jonathan Duenas

El gran Apertura 2026 de Juan Brunetta

El futbolista argentino es la figura más destacada de Tigres por diferencia. Actualmente, es el jugador de la plantilla con mayor cantidad de goles producidos en el Apertura 2026 con 10. El desglose de dicha estadística se traduce en 6 goles y 4 asistencias en 11 jornadas disputadas, números realmente brillantes.

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Demás está decir que es el futbolista con más goles y más asistencias de Tigres en lo que va del torneo. Para dimensionar este dato solo basta con analizar al segundo jugador del cuadro universitario con más goles producidos. Se trata de Rodrigo Aguirre, quien apenas suma 4 (tres goles y una asistencia).

De acuerdo a la plataforma de datos SofaScore, Brunetta es el jugador con mejor rendimiento en Tigres durante este Apertura 2026. Cuenta con una calificación promedio de 7.96, muy por encima de sus compañeros más cercanos: Emiliano Gómez (7.00) y Diego Sánchez (6.95).

DATO | Solamente 15 de 2,009 jugadores han producido más de 100 goles en los últimos 10 años de Liga MX, Juan Brunetta es uno de ellos con 102 G+A. Además, es el jugador MEJOR evaluado (7.52) en nuestra base de datos en dicho periodo de tiempo. Sería injusto que se marchara del futbol mexicano sin un título de Liga MX. — Statiskicks (@statiskicks) October 10, 2026

¿Hasta cuándo tiene contrato Juan Brunetta con Tigres?

Juan Brunetta tiene contrato con Tigres hasta el 31 de diciembre de 2027, de acuerdo con Transfermarkt. Esto quiere decir que su vínculo con el cuadro universitario abarca los próximos dos torneos de 2027: el Clausura y el Apertura.

El mediocampista argentino llegó al conjunto felino para disputar el Clausura 2024, luego de destacar con Santos Laguna. Desde entonces, se ha convertido en una pieza importante del ataque gracias a su capacidad para generar juego, marcar goles y asistir a sus compañeros.