Tigres 0-1 América: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 26 de julio, partido del Campeón de Campeones de la Liga BBVA Femenil, marcador online

Duelazo desde el Toyota Field en los Estados Unidos para definir al Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil. Las Tigres de la UANL se ven las caras con las Águilas del América en un partido que ya tiene tintes de clásico. El cuadro regiomontano es el más laureado en la historia de nuestro balompié y buscará un nuevo trofeo para sus vitrinas, sin embargo, el club capitalino tratará de vencer a las Amazonas y empezar con el pie derecho el presente semestre futbolístico.

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