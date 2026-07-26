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Alineaciones confirmadas del Tigres vs Atlético de San Luis, partido de la Jornada 2 de la Liga BBVA MX

Conoce las alineaciones confirmadas para el partido de Tigres vs Atlético de San Luis encuentro de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

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|X: Tigres

Escrito por: Iván Vilchis

Este sábado 25 de julio del 2026, se enfrentan Tigres vs Atlético de San Luis siguiendo la actividad de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y los dos equipos ya dieron a conocer sus respectivas alineaciones.

VER AQUÍ EN VIVO Y GRATIS EL ENCUENTRO DE TIGRES VS ATLÉTICO DE SAN LUIS JORNADA 2 DEL APERTURA 2026

Alineaciones Tigres vs Atlético de San Luis

Alineación de Tigres

Portero: Nahuel Guzmán
Defensas: Joaquim Pereira, Loroña, Araújo y Romulo
Mediocampistas: Gorriarán, Brunetta, Garza, Lainez y Diego Sánchez
Delanteros: Jonathan Herrera

Alineación de Atlético de San Luis

Portero: Andrés Sánchez
Defensas: Roman Torres, Alves de Barros, Esteves y Águila

Mediocampistas: Sebastien Salles-lamonge, Miguel García, Oscar Macías

Delanteros: David Rodríguez, Leonardo Flores y Rafael Llorente

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Así puedes ver el Tigres vs Atlético de San Luis

El partido de Tigres vs Atlético de San Luis lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión arranca en punto de las 20:50 horas tiempo del centro de México y el encuentro va a tener la narración y el análisis de Rosique, Omar Villarreal, David Medrano y Mauricio Gutiérrez.

Así llegan Tigres y Atlético de San Luis

El conjunto de Tigres llega a la segunda jornada luego de perder 1-3 como visitante ante Xolos de Tijuana. El equipo no podrá contar con Rodrigo “Búfalo” Aguirre que fue expulsado y tras la salida de Correa, buscan tener su primera victoria en el torneo para poder salir de los últimos lugares de la competición.

Por otra parte, Atlético de San Luis perdió en la primera jornada 2-3 en casa ante Cruz Azul. Los potosinos se adelantaron 2-0 pero la Máquina remontó con gol de Gabriel Fernández y doblete de Jeremy Márquez. De igual forma, se ubica en el último lugar de la tabla.

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