Alineaciones confirmadas del Tigres vs Atlético de San Luis, partido de la Jornada 2 de la Liga BBVA MX

Este sábado 25 de julio del 2026, se enfrentan Tigres vs Atlético de San Luis siguiendo la actividad de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y los dos equipos ya dieron a conocer sus respectivas alineaciones.

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Alineaciones Tigres vs Atlético de San Luis

Alineación de Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Joaquim Pereira, Loroña, Araújo y Romulo

Mediocampistas: Gorriarán, Brunetta, Garza, Lainez y Diego Sánchez

Delanteros: Jonathan Herrera

Alineación de Atlético de San Luis

Portero: Andrés Sánchez

Defensas: Roman Torres, Alves de Barros, Esteves y Águila

Mediocampistas: Sebastien Salles-lamonge, Miguel García, Oscar Macías

Delanteros: David Rodríguez, Leonardo Flores y Rafael Llorente

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Así puedes ver el Tigres vs Atlético de San Luis

El partido de Tigres vs Atlético de San Luis lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión arranca en punto de las 20:50 horas tiempo del centro de México y el encuentro va a tener la narración y el análisis de Rosique, Omar Villarreal, David Medrano y Mauricio Gutiérrez.

📍🏟️ Todo listo, de vuelta a nuestro lugar feliz.@boletomovil pic.twitter.com/Zk3YVAiZHE — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) July 26, 2026

Así llegan Tigres y Atlético de San Luis

El conjunto de Tigres llega a la segunda jornada luego de perder 1-3 como visitante ante Xolos de Tijuana. El equipo no podrá contar con Rodrigo “Búfalo” Aguirre que fue expulsado y tras la salida de Correa, buscan tener su primera victoria en el torneo para poder salir de los últimos lugares de la competición.

😉💛 ¡La piel más hermosa del mundo, la de 𝑳𝒂 𝑩𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝑺𝒂𝒏 𝑵𝒊𝒄𝒐𝒍𝒂́𝒔!@KobrexOficial pic.twitter.com/YX7NynoIkr — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) July 26, 2026

Por otra parte, Atlético de San Luis perdió en la primera jornada 2-3 en casa ante Cruz Azul. Los potosinos se adelantaron 2-0 pero la Máquina remontó con gol de Gabriel Fernández y doblete de Jeremy Márquez. De igual forma, se ubica en el último lugar de la tabla.