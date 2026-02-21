Tigres vs Pachuca: Alineaciones de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

logo deportes horizontal
Tigres y Pachuca saltan a la cancha del “Volcán” con sus mejores hombres en busca de sumar tres puntos en la Jornada 7 del Clausura 2026

Escrito por: Redacción Azteca Deportes

El duelo correspondiente al Viernes Botanero entre Tigres de la UANL y Pachuca abrirá la actividad de la Jornada 7 del Clausura 2026 con un enfrentamiento que promete intensidad y buen futbol desde el norte del país.

El cuadro universitario, bajo la dirección técnica de Guido Pizarro, encara el compromiso con 10 unidades y la necesidad de responder ante su afición tras la derrota de la jornada anterior.

Por su parte, el conjunto hidalguense acumula 11 puntos y atraviesa un momento positivo, luego de encadenar cinco encuentros consecutivos sin conocer la derrota.

El partido se disputará este viernes 20 de febrero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Universitario.

Alineaciones Tigres vs Pachuca Jornada 7

Por parte de Tigres de la UANL saltarán al terreno de juego: Nahuel Guzmán; Jesús Angulo, Joaquim Pereira, Vladimir Loroña; Fernando Gorriarán, Jesús Garza, Diego Lainez, Rômulo Zanré; Ángel Correa, Rodrigo Aguirre y Jonathan Herrera.

En tanto, Pachuca iniciara con Carlos Moreno; Sergio Barreto, Eduardo Dos Santos, Brian García, Carlos Sánchez; Christian Rivera, Alán Bautista, Sergio Rodríguez; Oussama Idrissi, Alexei Domínguez y Salomón Rondón.

Dónde ver gratis y en línea el partido Tigres vs Pachuca

La transmisión del encuentro estará disponible en televisión abierta a través de Azteca 7, así como en nuestro sitio web y aplicación oficial, con la narración de Carlos Guerrero “Warrior”, acompañado por el análisis de David Medrano, Francisco Chacón y Omar "Villa Villa".

