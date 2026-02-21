Tigres vs Pachuca: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 7 del Clausura 2026

El duelo de este Viernes Botanero, entre Tigres y Pachuca abre la actividad de la Jornada 7 con un choque que promete intensidad y buen futbol desde el norte del país. Ambos clubes llegan con aspiraciones de meterse a la zona alta del Clausura 2026, por lo que el resultado puede marcar el rumbo inmediato de la tabla.

Los universitarios, dirigidos por Guido Pizarro, afrontan el compromiso con 10 puntos y la necesidad de responder ante su gente tras el tropiezo de la jornada pasada. Enfrente estará Pachuca, que suma 11 unidades y atraviesa un momento sólido luego de cinco partidos sin derrota.

El partido se disputará este viernes 20 de febrero a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario.

En la jornada anterior, Tigres de la UANL cayó 2-1 ante Cruz Azul en un encuentro cerrado que se definió por los errores puntuales. En el contraste, los Tuzos vienen motivados tras imponerse 3-1 al Atlas, partido en el que Oussama Idrissi fue determinante y confirmó el buen momento ofensivo del equipo hidalguense.

Dónde ver gratis y en línea el partido Tigres vs Pachuca

El encuentro lo podrás disfrutar en vivo por Azteca 7 en televisión abierta, así como a través de nuestro sitio web y app oficial, con la narración de Carlos Guerrero “Warrior”, el análisis David Medrano, Francisco Chacón y dese cancha Villa Villa.

Pronóstico del Tigres vs Pachuca

Tigres tiene la ventaja de jugar en casa y la urgencia de sumar, pero Pachuca llega con mejor momento futbolístico.

Si los locales logran imponer ritmo desde el inicio, podrían inclinar la balanza; si los visitantes mantienen su efectividad ofensiva, tienen argumentos para salir con puntos del Volcán. Marcador probable: empate o victoria mínima para cualquiera.