Tigres vs Puebla: alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Después de una pequeña pausa por la Leagues Cup 2025, el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX está de regreso con la Jornada 4, la cual arrancará con el espectacular partido entre Tigres y Puebla, el cual podrás disfrutar completamente en vivo a través de Azteca 7, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

Para este duelo, los entrenadores Guido Pizarro y Pablo Guede saldrán con alineaciones de lujo luego de que ambos equipos tuvieron grandes actuaciones en la Leagues Cup, avanzando a los cuartos de final del certamen , por lo que podremos observar a grandes figuras de la talla de Nahuel Guzmán, Ángel Correa, Juan Fedorco y Ricardo Marín.

Alineación de Tigres:



Portero : Nahuel Guzmán

: Nahuel Guzmán Defensas : Juan Sánchez Purata, Edgar López, Bernardo Parra y Javier Aquino

: Juan Sánchez Purata, Edgar López, Bernardo Parra y Javier Aquino Mediocampistas : Rómulo Zwarg, Jesús Garza, Juan Brunetta, Diego Lainez y Jonathan Herrera

: Rómulo Zwarg, Jesús Garza, Juan Brunetta, Diego Lainez y Jonathan Herrera Delanteros: Ángel Correa

Alineación Puebla:



Portero : Jesús “Araña” Rodríguez

: Jesús “Araña” Rodríguez Defensas : Juan Fedorco, Luis Rey, Nicolás Díaz, Franco Moyano

: Juan Fedorco, Luis Rey, Nicolás Díaz, Franco Moyano Mediocampistas : Fernando Monárrez, Miguel Ramírez, Pablo Gamarra, Owen González, Alejandro Organista

: Fernando Monárrez, Miguel Ramírez, Pablo Gamarra, Owen González, Alejandro Organista Delanteros: Ricardo “4K” Marín

El partido entre Tigres y Puebla correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, podrás disfrutarlo completamente EN VIVO y GRATIS este viernes 8 de agosto en punto de las 9:00 pm tiempo del centro a través de la inigualable señal de TV Azteca Deportes en Azteca 7, el sitio web oficial de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

Tigres vs Puebla



Fecha : Viernes 8 de agosto de 2025

: Viernes 8 de agosto de 2025 Horario : 9:00 pm tiempo del centro de México

: 9:00 pm tiempo del centro de México Sede : Estadio Universitario también conocido como El Volcán, San Nicolás de los Garza, Nuevo León

: Estadio Universitario también conocido como El Volcán, San Nicolás de los Garza, Nuevo León Dónde ver en vivo: Canal 7 de televisión abierta, sitio web de aztecadeportes.com

Para este duelo los Tigres salen como amplios favoritos de acuerdo a las casas de apuestas, pues los felinos salen con un momio de -228.