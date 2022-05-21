Llega un nuevo episodio de A Raspar la Lona, donde se analiza toda la actualidad del boxeo y de los exponentes del momento, como Jermell Charlo, quien se consolidó como campeón unificado de los súper wélter, quien ya tendría próximo rival, o ‘Chon’ Zepeda, quien peleará por 3 campeonatos.

Rafa Ayala y César Castro nos dan un panorama general de todo lo que ocurre en el boxeo mundial, pues con el Box Azteca Team siempre estarás al tanto de lo más nuevo de este deporte.

Te puede interesar: VIDEO: Taxi niega servicio a Tyson Fury por ir ebrio y patea su auto

El pasado fin de semana Jermell Charlo derrotó con autoridad al argentino Brian Castaño, donde estaban en juego los títulos de la división de los súper wélter.

El peleador norteamericano terminó saliendo con la mano en alto y con ello se consagró como el único monarca de la división, pero esto también le ha traído un posible rival, ya que Tim Tszyu, boxeador australiano, se ha apuntado para pelear con él.

‘Chon’ Zepeda podría pelear por 3 campeonatos

José ‘Chon’ Zepeda estaba esperando la oportunidad de obtener una pelea por un campeonato mundial, donde buscó el del CMB pero le dijeron que ‘no’. Después de ello este mismo organismo desconoció a Josh Taylor como campeón y ahora lo obliga a exponer sus títulos, donde podría poner en juego uno o los tres que tiene.

El CMB le ha dado como fecha límite el 24 de junio para dar una respuesta, pues de no aceptar, su campeonato este organismo pasaría a subasta y quedaría vacante; si pelea ante ‘Chon’ Zepeda, entonces expondría los tres.

