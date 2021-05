Todo está listo para el PGA Championship

Esta semana se lleva a cabo el PGA Championship, uno de los cuatro Majors del circuito de golf. Este año, el torneo se disputará en Kiawah Island, un campo que es recordado por la victoria de ocho golpes de diferencia de Rory McIlroy en el 2012. Este torneo marcará el segundo Major del 2021 y el cuarto del calendario 2020-21.

El fin de semana, se espera que el campo en Carolina del Sur luzca en sus mejores condiciones, sin embargo hay un factor que puede llegar a incomodar a los participantes, y es que este es el recorrido más largo en la historia de cualquier Major, las 7,876 yardas exigirán bastante a los golfistas, sin mencionar que este campo en particular, se encuentra pegado a la playa, por lo que la brisa marina también será un obstáculo a considerar.

Tras el éxito que significó el desarrollo de The Masters hace unas cuantas semanas, es momento del PGA Championship de entrar a escena, por ello es que ya hay varios golfistas que se colocan en la lista de favoritos previo al arranque del día jueves.

El nombre que más destaca, es Jordan Spieth, nadie en el mundo ha jugado mejor que Spieth en el 2021, la consistencia que ha mostrado, junto con un desempeño de alto nivel competitivo, lo colocan como uno de los favoritos a llevarse el Major. Solamente 2 golfistas del TOUR, han promediado poco más de dos golpes por ronda a lo largo de este calendario, uno de ellos es Daniel Berger que suma 2.1 y el otro, Jordan con 2.2.

Rory McIlroy es otro de los golfistas más de mayor renombre al inicio de esta semana, y es que no solamente ya logró ganar en este campo hace nueve años, si no que su victoria en el Wells Fargo Championship lo colocan en la lista final de jugadores que podrían dar una sorpresa este fin de semana.

De igual manera, esta lista incluye a los últimos ganadores de Majors en el circuito, por lo que jugadores como Collin Morikawa (PGA Championship -9 de Agosto 2020), Bryson DeChambeau (U.S. Open -20 de Septiembre 2020), Dustin Johnson (The Masters -15 de Noviembre 2020) y Hideki Matsuyama (The Masters -11 de Abril 2021) figuran como jugadores a seguir.

Con todo y que estos son los favoritos según la línea de Las Vegas, bien sabemos que un fin de semana cualquiera en el PGA TOUR cualquier cosa puede suceder, así es que estaremos al pendiente no sólo de los favoritos, sino de la actividad de mexicanos, la cual estará representada por Abraham Ancer (+5500) y Carlos Ortiz (+17500).

Major Championship Golf returns to the Lowcountry. #PGAChamp pic.twitter.com/RH4OOcQp31 — PGA Championship (@PGAChampionship) May 17, 2021

Por ello, los invitamos a que nos acompañen a lo largo de la semana con toda la cobertura del evento, por las distintas plataformas de Azteca Golf y así poder conocer al nuevo campeón del PGA Championship.