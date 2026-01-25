Dolorosa derrota del Arsenal abre la lucha por el título en la Premier League

Sorpresiva victoria del Manchester United al imponerse 3-2 al líder Arsenal de la Premier League en Emirates Stadium, en un encuentro vibrante que mantuvo la emoción hasta el último minuto. La derrota deja a los Gunners con 50 puntos en la cima de la tabla, pero con la presión creciente de Manchester City y Aston Villa, ambos con 46 unidades. Los Red Devils, por su parte, escalan al cuarto lugar con 38 puntos y se mantienen en la pelea por puestos europeos.

Los goles del Arsenal vs Manchester United

El marcador se abrió de manera inesperada al minuto 29, cuando Lisandro Martínez cometió un autogol tras un desafortunado desvío que puso al Arsenal en ventaja 0-1. Sin embargo, el United reaccionó rápidamente: al 37, un error defensivo de los visitantes fue aprovechado por Bryan Mbeumo, quien definió con tranquilidad para igualar el encuentro 1-1.

La remontada se consolidó en el minuto 50 con un golazo de Patrick Dorgu, que controló un pase fuera del área y empalmó un disparo imparable para el 1-2. El Arsenal, fiel a su estilo ofensivo, buscó el empate y lo consiguió al minuto 84 gracias a Mikel Merino, que aprovechó un rebote en el área para marcar el 2-2.

Cuando parecía que el partido terminaría en empate, apareció la magia de Matheus Cunha. Al minuto 87, el brasileño recibió un pase en profundidad de Kobbie Mainoo y sacó un disparo espectacular desde el borde del área, colocando el balón en la esquina inferior derecha. El gol selló el 2-3 definitivo y desató la euforia de los aficionados del United en el Emirates Stadium.

El triunfo del Manchester United no solo refuerza su confianza, sino que también reaviva la lucha por el título en la Premier League. El Arsenal, pese a su buen desempeño, deberá corregir errores defensivos si quiere mantener su ventaja en la cima. Mientras tanto, City y Villa acechan, prometiendo un cierre de temporada apasionante.

Con esta derrota, el Arsenal se mantiene líder con 50 puntos, pero ve cómo Manchester City y Aston Villa se acercan peligrosamente con 46 unidades, reduciendo la diferencia a solo cuatro puntos. El United, con 38 puntos, se consolida en la cuarta posición y demuestra que aún tiene argumentos para competir en la parte alta de la clasificación.

