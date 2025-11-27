Toluca fue el único en cumplir las predicciones: estas son sus posibilidades de ser campeón, según especialistas

Toluca fue el único equipo en cumplir con las expectativas y conseguir una victoria en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2025. El conjunto dirigido por Antonio Mohamed logró remontar el juego ante Juárez y llegará a la definición con ventaja tras obtener un 2-1 en la frontera. De esta manera, los Diablos Rojos se posicionan como uno de los favoritos a obtener el título de la Liga BBVA MX en diciembre.

Las probabilidades de Toluca de ser campeón del Apertura 2025

Según un análisis realizado por Statiskicks, especializados en estadística dentro del futbol mexicano, Toluca cuenta con un 36.5% de probabilidades de ser campeón del Apertura 2025. El cuadro escarlata saca una buena diferencia respecto al segundo candidato, que es Tigres de la UANL con un 21% de probabilidades de campeonar, pese a la dura derrota sufrida ante Tijuana en el juego de ida .

Crédito: @TolucaFC / X Toluca es favorito a ganar la Liga BBVA MX

Chivas sorprende completando el podio, teniendo un 18.4% de ser campeones de la Liga BBVA MX, superando a equipos como Club América, Cruz Azul y Monterrey. Sin embargo, todos los cañones apuntan a que Toluca se hará con el bicampeonato del futbol mexicano, pues los conducidos por ‘Turco’ Mohamed lograron conseguir el título del Clausura 2025 durante el primer semestre del año.

Probabilidades calculadas de ser campeón del Apertura 2025 de Liga MX:



[36.5%] Toluca

[21.0%] Tigres

[18.4%] Guadalajara

[11.0%] América

[6.6%] Cruz Azul

[3.5%] Tijuana

[2.5%] Monterrey

[0.5%] Juárez pic.twitter.com/Ax2qXOQCB8 — Statiskicks (@statiskicks) November 26, 2025

Toluca ya tiene un pie adentro de las semifinales del Apertura 2025

Tras conseguir un valioso triunfo por 2-1 ante Juárez en condición de visitante, Toluca tiene la mesa servida para definir la serie en casa. Incluso cayendo por 1-0 en el Estadio Nemesio Diez avanzaría a la siguiente ronda, debido a que finalizaron como líderes de la fase regular del Apertura 2025. Puertas adentro, los Diablos Rojos creen que pueden ser bicampeones de la Liga BBVA MX y buscarán demostrarlo ante los Bravos.

Los demás resultados de la ida de los cuartos de final del Apertura 2025

Tigres cayó por 3-0 ante Xolos en condición de visitante, un resultado que sorprendió a muchos, ya que los universitarios eran favoritos. Sin embargo, el América no se quedó atrás y decepcionó a sus aficionados tras caer por 2-0 en el Estadio BBVA frente a Monterrey. Por otro lado, Cruz Azul y Chivas jugarán esta noche el último juego de ida de los cuartos de final del Apertura 2025.