La IA predice si Toluca volverá a ser campeón: estas son las probabilidades de que gane el Apertura 2025

Toluca busca repetir la hazaña y obtener el bicampeonato de la Liga BBVA MX. Cada vez está más cerca de conseguirlo, pues le tocará afrontar las semifinales del Apertura 2025 ante Monterrey, duelo que ya tiene fecha y horario oficial . En este contexto, la inteligencia artificial de ChatGPT realizó un extenso análisis para determinar qué tantas probabilidades tienen los Diablos Rojos de ser campeones del futbol mexicano en diciembre.

Las probabilidades de Toluca de ser bicampeón de la Liga BBVA MX

En primer lugar, la IA de ChatGPT remarcó que no existe una “probabilidad exacta” pública y objetiva para que Toluca salga campeón de la Liga BBVA MX Apertura 2025, sin embargo, utilizó los datos disponibles hasta la fecha para hacer un análisis cualitativo de sus probabilidades y estimar por qué hoy es uno de los candidatos más firmes. Cabe destacar que los Diablos Rojos vienen de eliminar a Juárez en cuartos de final .

Crédito: @TolucaFC / X

Teniendo en cuenta ciertas ventajas como ventaja de desempate en semis, la herramienta de Open AI estima que Toluca tiene una posibilidad alta, quizá entre un 35% y un 50% de ser campeón del Apertura 2025. No obstante, menciona que esto depende de cómo se midan riesgos y “azar”. Pues en un marco optimista, las chances podrían llegar hasta el 50%, pero si se es conservador, no saldría de 35–40%.

Nos vemos el sábado 👹 pic.twitter.com/WTCIjjclQf — Toluca FC (@TolucaFC) December 1, 2025

Las ventajas que tiene Toluca para ser campeón del Apertura 2025

Para realizar el análisis, la inteligencia artificial tomó algunas ventajas que presenta Toluca respecto a los demás equipos de la Liga BBVA MX hasta la fecha:



Toluca terminó primero en la fase regular del Apertura 2025.

del Apertura 2025. En cuartos de final eliminó a FC Juárez con un global de 2-1 (1-2 en la ida y 0-0 en la vuelta en casa).

(1-2 en la ida y 0-0 en la vuelta en casa). En semifinales se enfrenta a Monterrey (Rayados), y la regla de desempate le favorece : si hay empate global, Toluca avanza por mejor posición en la tabla general.

: si hay empate global, Toluca avanza por mejor posición en la tabla general. En el historial reciente de liguillas, Toluca tiene más triunfos ante Monterrey : ganó en 2005, 2006, mientras que Monterrey solo avanzó en una semifinal (2009).

: ganó en 2005, 2006, mientras que Monterrey solo avanzó en una semifinal (2009). El hecho de ser el “líder y campeón defensor” puede pesar mentalmente: Toluca ya mostró fortaleza para manejar eliminatorias.

El Diablo invade la Liga y vuelve a semis 🔥 UNIDOS vamos por todo 👹 pic.twitter.com/j6B8K5ArvO — Toluca FC (@TolucaFC) November 30, 2025

Factores que reducen las probabilidades de campeón para Toluca

Sin embargo, no solo tomó en cuenta los aspectos positivos, sino que también recopiló los factores y riesgos que reducen sus probabilidades:



En fútbol la incertidumbre siempre existe — un solo error o una noche inspirada del rival puede cambiar todo, y la historia de liguillas tiene muchas sorpresas .

. La semifinal ante Monterrey no será fácil; Rayados eliminó en cuartos a un equipo fuerte (América) en una definición dramática.

en una definición dramática. Si Toluca logra pasar a la final, dependerá de varios factores: forma física, presión, lesiones, rendimiento del rival — nada garantiza el título, aunque lleguen con favoritismo.

En definitiva, Toluca tiene altas probabilidades de ser campeón del Apertura 2025, pero en el futbol nada está asegurado y su continuidad en el torneo dependerá de varios factores. En primer lugar, deberá sobrepasar a Rayados y luego pensar en una posible final contra Tigres o Cruz Azul.