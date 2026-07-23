Toluca vs Cruz Azul: ¿En qué estadio se jugará el Campeón de Campeones de la Liga BBVA MX?

Deportivo Toluca y Cruz Azul van por su primer título oficial del semestre, este sábado 25 de julio se verán las caras para definir al nuevo monarca del Campeón de Campeones. Tanto Diablos Rojos como la Máquina Celeste adelantaron su partido de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 para enfocarse plenamente en este cotejo, sin embargo, solo los pupilos de Joel Huiqui sacaron el triunfo ante Puebla y el cuadro 'choricero' cayó ante los Pumas de la UNAM en el Estadio Nemesio Diez.

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Este compromiso entre dos grandes del futbol mexicano se llevará a cabo en Estados Unidos, específicamente en Carson, California y promete un sinfín de emociones. Ambos equipos van con todo para conseguir el título y en TV Azteca Deportes podrás seguir el resultado de este compromiso, además, de lo más destacado de todo el futbol mexicano, internacional y las demás disciplinas.

Nombre: Dignity Health Sports Park.

Ubicación: Carson, California, Estados Unidos.

Capacidad: 27,000 espectadores.Fecha:

Sábado 25 de julio de 2026.

Hora: 18:30 horas (tiempo del centro de México).

Toluca - 5 títulos (último 2024-2025)

Cruz Azul - 3 títulos (último 2020-2021)

Viernes Botanero - Atlante vs América

Día especial para la marca número uno del futbol mexicano, el próximo viernes 24 de julio en punto de las 8:40 pm tenemos el debut de los Potros de Hierro del Atlante por la señal de TV Azteca Deportes. El cuadro azulgrana se verá las caras con el América en el Estadio Azteca y lo podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.