OFICIAL: Pumas le da las gracias a futbolista tras ganar en Toluca en el Apertura 2026

Se acabó la etapa de Ulises Rivas en los Pumas de la UNAM, el mediocampista mexicano no seguirá en el cuadro auriazul y se convirtió en agente libre en pleno Torneo Apertura 2026. Con la incorporación de Victor Arteaga, el inminente regreso de Adalberto Carrasquilla y el buen nivel de Pedro Vite, las opciones de tener actividad se vieron reducidas para el ex jugador de Santos Laguna.

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A través de redes sociales, el cuadro del Pedregal dio a conocer la noticia: ''Gracias por defender estos colores con el corazón, Uli! ¡Te deseamos el mayor de los éxitos en todo lo que venga!.'', fue el mensaje de Pumas para Rivas. Cabe recordar que, el jugador de 30 años llegó en 2023 al conjunto capitalino y en 87 partidos defendiendo la camiseta auriazul anotó ocho goles y dio dos asistencias.

Finalmente, cualquier club del mundo que busque hacerse de los servicios de Ulises podrá hacerlo sin tener que ir a algún club para negociar. De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, Rivas tiene un valor de un millón y medio de euros.

Viernes Botanero - Atlante vs América

Día especial para la marca número uno del futbol mexicano, el próximo viernes 24 de julio en punto de las 8:40 pm tenemos el debut de los Potros de Hierro del Atlante por la señal de TV Azteca Deportes. El cuadro azulgrana se verá las caras con el América en el Estadio Azteca y lo podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

