Toluca vs Pumas, ver EN VIVO y GRATIS la transmisión del partido de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

¡Espectacular! Regresan las emociones del futbol mexicano con el espectacular partido entre Toluca vs Pumas en duelo correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, el cual podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS a través de la pantalla de TV Azteca Deportes.

No te pierdas este partidazo a través del Canal 7 de televisión abierta, el sitio web de azteadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes este martes 21 de julio en punto de las 8:50 pm tiempo del centro de México.

El conjunto escarlata buscará su segundo triunfo tras haber derrotado a Chivas en la Jornada 1, mientras que los universitarios que tienen nuevo entrenador, tratarán de sacarse la espinita tras ser humillados por Pachuca en Ciudad Universitaria.