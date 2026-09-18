Toluca ya conoce a sus posibles rivales en la Copa Intercontinental 2026

A finales de este año, Toluca disputará las fases finales de la Copa Intercontinental 2026, luego de salir campeón de la Concachampions. Los Diablos Rojos ya conocen a los que serían sus posibles rivales del Derbi de las Américas de la FIFA, pues ya hay equipos que disputarán las semifinales de la Copa Libertadores.

Los semifinalistas de la Copa Libertadores son Palmeiras, Flamengo, Fluminense y Estudiantes de La Plata, 3 equipos brasileños y uno argentino, que pelearán por consagrarse en Sudamérica. Uno de estos equipos se medirá ante el conjunto escarlata, que ya espera rival, mientras se consolida como líder del Apertura 2026.

Los semifinalistas de la Copa Libertadores son Palmeiras, Flamengo, Fluminense y Estudiantes de La Plata.|Toluca FC

El camino que recorrerá Toluca en la Copa Intercontinental 2026

Los Diablos Rojos, monarca del área de la Concacaf, se medirán ante el campeón de la Copa Libertadores en el Derbi de las Américas de la FIFA. Este será solo el primer duelo del equipo en busca de avanzar hasta la final.

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En caso de ganar su primer partido, Toluca disputará la Copa Challenger de la FIFA, en la que enfrentará al campeón de la Copa África-Asia y Pacífico. El título lo definirán Mamelodi Sundowns y el ganador del partido entre Al-Ahli y Auckland FC.

Es decir, Toluca deberá ganar el Derbi de las Américas y la Copa Challenger para avanzar a la final de la Copa Intercontinental 2026 y medirse ante el PSG que, al ganar la Champions League, ya tiene asegurado su boleto, en espera de conocer a su rival.

Toluca, en busca de la hazaña

El conjunto escarlata quiere superar lo conseguido por Pachuca en 2024, cuando llegó hasta la final, aunque la perdió 3-0 ante Real Madrid. No obstante, para ello deberá ganar 2 partidos cruciales para medirse ante PSG, que no será pan comido, ya que es el bicampeón de la UEFA.