Total Football Online, el videojuego que amenaza con desbancar al EA Sports FC; estas son sus características

Se trata, sin duda, de uno de los videojuegos que más expectación pueden crear entre la comunidad gamer en México y el resto del mundo. En los últimos días se dio a conocer la llegada del Total Football Online, mismo que se espera sea la competencia directa del EA Sports FC, antes conocido como FIFA.

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Este videojuego aún no se lanza al público; sin embargo, lo anterior no exime que haya generado un nivel de interés realmente atractivo por las características que se han mostrado en redes, así como por los videos que han surgido en torno a su modo de juego. Ahora bien, ¿qué es el Total Football Online?

¿Cuáles son las características del Total Football Online?

Lo primero que tienes que saber es que el Total Football Online es un videojuego para celular que próximamente llegará para la PC, lo cual es la primera gran diferencia respecto al EA Sports FC. No obstante, este título también cuenta con otras características dignas de considerar.

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Llega otro Vídeojuego de fútbol pero sorpresivamente con licencias oficiales de selecciones, clubes y más de 4000 jugadores reales (FIFPro)

Total Football Online.



Tengo entendido que es un juego de celular que llegara para PC 💻 (con mejores gráficos que los de celular).

En el… pic.twitter.com/eV6Z51Sy5k — Isaac Escorcia (@EscorciaMx) April 28, 2026

Uno de los puntos a destacar que tendrá el Total Football Online guarda relación con el hecho de contar con varias licencias oficiales no solo a nivel clubes, sino también en el apartado de selecciones. Además, extraoficialmente se dice que tendrá más de 4,000 jugadores reales a través del FIFPro.

El Total Football Online contará con el motor “motion marching” y el uso de Inteligencia Artificial a fin de hacer los juegos más fluidos y realistas, así como una personalización total de estadios, escudos, uniformes y más. Finalmente, contará con la presencia de leyendas como Pirlo, Rivaldo, Ronaldinho y Cafú.

¿Cuándo sale a la venta el Total Football Online y cuánto costará?

Cabe mencionar que, hasta el momento, Gala Sports, desarrolladora de este videojuego, aún no ha lanzado una fecha oficial de su lanzamiento, por lo que se espera más información en los próximos meses. Del mismo modo, se desconoce el costo que este tendrá para los usuarios.